Iza&Sara. Esce “La strada più sicura”, nuovo singolo delle due cantanti faentine

In uscita oggi su tutti i digital store il nuovo singolo della coppia faentina Iza & Sara “La strada più sicura”, prodotto dalle edizioni PMS Studio di Alfonsine e con-produttore fonografico Raffaele Montanari. Si tratta un inno all’amicizia e alla condivisione. Piccoli gesti quotidiani, all’apparenza banali, acquistano spessore: rappresentano uno spazio sicuro dove, fianco a fianco, possiamo affrontare con cuore impavido gli ostacoli che la vita ci pone di fronte, con la certezza di una mano amica pronta a sostenerci nel nostro viaggio verso un futuro ancora tutto da scoprire.

Iza&Sara è un progetto musicale composto da Elisa Babini, contralto con anomalia congenita ovvero ipoplasia delle false corde vocali, e Sara Valgimigli, soprano con peculiari caratteristiche da mezzo soprano. Formatosi nel 2012 a Faenza, sotto la guida del Maestro Gabriele Bertozzi, il duo fornisce una personalissima chiave di lettura ad un genere musicale vasto e ibrido che combina l’indie al pop, sia grazie all’uso di strumenti non comuni come il vibrafono e l’occasionale assenza di batteria, ma soprattutto grazie alla combinazione elegante tra la voce calda di Iza e la predisposizione naturale per il falsetto di Sara. Le due cantautrici hanno creato uno stile personale e riconoscibile preservando allo stesso tempo la propria identità artistica, reinventando così il tradizionale duo femminile in chiave moderna.Negli anni si dividono tra musica dal vivo e partecipazioni a contest, con esibizioni in locali e festival, presentando inizialmente la propria personalissima interpretazione di cover riarrangiate. E’ così che attirano i consensi non solo del pubblico ma anche degli esperti del settore, conquistando risultati importanti.

Sempre nel 2014 matura un passo piccolo per il mondo della musica ma grande per Iza&Sara: l’incontro con Giuseppe Anastasi, che con i suoi insegnamenti ha influenzato profondamen-te l’approccio musicale delle due cantautrici e che le ha spronate a produrre melodie e testi autentici e personali. Nascono i primi brani inediti. Nel 2016 arriva la svolta: il contratto con l’etichetta discografica indipendente PMS Studio. Ottobre 2017 esce il primo singolo “Dalla cenere” e ad aprile 2018 REBIS: concept album di 8 brani che ruotano attorno al tema dei nuovi inizi e delle ripartenza, con Iza&Sara nelle vesti di autrici e compositrici.

L’album è stato seguito da un tour estivo in location abbandonate o in rigenerazione.