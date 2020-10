Edizione speciale di Costellazione Manga per celebrare i 25 anni di Sailor Moon in Italia

E’ in programma domani, venerdì 2 ottobre, un’edizione speciale di Costellazione Manga via web, in onore del manga e del cartone animato di Sailor Moon, che compie quest’anno 25 anni in Italia. Per celebrare questa ricorrenza è stata allestita una mostra al museo MUFANT di Torino visitabile fino al 10 gennaio 2021. Sailor Moon è uno dei fumetti più famosi in assoluto, è approdato in Italia nel 1995 e da allora è stato stampato in numerose edizioni e il suo cartone animato è stato trasmesso in più cicli sia da Mediaset che dalla Rai.

“Con la conferenza “Costellazione Manga – Speciale Sailor Moon” anche noi vogliamo celebrare questo anniversario e vi mostreremo il Sistema Solare come non lo avete mai visto” , sottolinea Daria Dall’Olio, creatrice del progetto Costellazione Manga.

“In questa puntata di Costellazione Manga vi raccontiamo le ultime emozionanti novità sul Sistema Solare e le mitiche guerriere sailor saranno le nostre guide speciali tra i pianeti e i corpi minori che compongono il nostro “vicinato” astronomico. Solcheremo le dense nubi di Venere e cercheremo di scoprire qualcosa in più sulla fosfina, viaggeremo tra i brulli paesaggi marziani e vedremo come sono stati scoperti i misteriosi laghi salati sotterranei del pianeta rosso, guarderemo le tempeste di Giove viste come mai prima dalla sonda JUNO e molto altro ancora.”

La conferenza si terrà su piattaforma zoom e sarà gratuita e per parteciparvi basta accedere al link www.costellazionemanga.eu/webinar.

Costellazione Manga, approdata in Giappone nel 2018 e presentata a congressi e festival della scienza internazionali, giunge quest’anno alla sua nona edizione. Daria Dall’Olio sta concludendo il dottorato di ricerca in astrofisica all’Osservatorio Spaziale di Onsala in Svezia. Studia la nascita di nuove stelle ed è autrice di numerosi articoli sulle riviste di settore. Da anni si occupa di divulgazione dell’astronomia ed è la creatrice del progetto Costellazione Manga con cui spiega l’astronomia utilizzando riferimenti pop legati a fumetti e cartoni animati giapponesi ( www.costellazionemanga.eu).