L’Aguardiente di Marina di Ravenna tra gli 11 migliori locali al mondo dove bere Rum per Imbibe Magazine

Calici in alto per l’Aguardiente di Marina di Ravenna. Il bar e pub sul porto turistico della località balneare, che affaccia le sue vetrine tra piazzale Adriatico e il mare, è stato infatti segnalato da Imbibe Magazine, la rivista americana di maggior riferimento per il settore dei locali dedicati al Rum, come uno degli 11 migliori Rum Bar al mondo dove sorseggiare il distillato caraibico.

“Oggi, dopo 4 anni e mezzo dall’apertura festeggiamo un’altro traguardo, per noi importantissimo – sottolineano i gestori in un post sulla pagina facebook del locale -. Aguardiente ha aperto con una piccola selezione di 300 etichette, oggi può contarne oltre 1200 da ogni angolo dei Caraibi, con perle rare. Ogni giorno celebriamo questo distillato con la passione di un giovane innamorato ed è per questo che l’intero team brinda a questo traguardo”.

Imbibe affianca Aguardiente a meravigliosi Bar in grandi capitali come San Francisco, Sidney, Londra, New Orleans e anche Cuba, con il leggendario La Floridita a l’Havana.

“Siamo a fianco a templi come lo Smuggler’s Cove, o al Beachbum Berry’s Latitude 29 di Jeffrey Berry, o ancora con realtà tra i World’s 50 Best Bars come il Baba Au Rum di Athene del mio amico Elias Stergiopoulos – aggiungono -. Un onore vero per noi, dalla piccola Marina di Ravenna. Non so se possiamo essere all’altezza delle altre realtà citate ma di certo il nostro amore è la nostra passione è assoluta”.