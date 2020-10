Diversa nella formula, la Festa del Cappelletto 2020 – in programma il 9, 10 e 11 ottobre – si arricchisce del Cappelletto Tour. Essendo una festa diffusa, un tour dei ristoranti è la cosa più conseguente e… divertente. Il Cappelletto Tour mette in palio 100 premi fra i primi 100 clienti che raccolgono 3 timbri di 3 diversi ristoranti durante i 3 giorni della festa: i 100 appassionati del cappelletto ricevono in regalo il Kit del Cappelletto con gli ingredienti essenziali per preparare a casa i cappelletti. Inoltre per tutti coloro che consegnano il coupon (anche oltre i primi 100) c’è l’estrazione di 2 premi: il Set Sfoglina. Il Kit del Cappelletto contiene farina, uova, parmigiano-reggiano, ricotta cremosa e noce moscata. Il Set Sfoglina è composto di tagliere e mattarello.

Il coupon per partecipare al concorso, da far timbrare ai ristoratori, compilare e consegnare, è all’interno del pieghevole tascabile della festa e si trova presso tutti i 25 ristoranti aderenti: richiedetelo! Il coupon contiene 3 spazi da riempire con il timbro di tre differenti ristoranti elencati sul retro del volantino-pieghevole. Il possessore del coupon – da compilare con i dati personali – deve recarsi poi presso il banco del Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa dove riceve il Kit del Cappelletto. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito festadelcappelletto.it

La Festa del Cappelletto promossa da Confcommercio e Confesercenti – con il sostegno del Comune di Ravenna – e organizzata da Tuttifrutti, quest’anno si terrà in una versione speciale: nessun assembramento in piazza ma un gustosissimo itinerario in 25 ristoranti e trattorie, laboratori di pasta fresca con le sfogline e, appunto, il Cappelletto Tour. Insomma, distanziamento, sicurezza e tanto gusto. Nella festa diffusa in 25 trattorie e ristoranti, gli chef proporranno almeno tre versioni dei cappelletti alla ravennate: i Cappelletti per Dante, i Cappelletti in brodo e i Cappelletti al ragù.

Accanto alle proposte dei ristoranti si terranno dunque Laboratori con le Sfogline per imparare a tirare la sfoglia, preparare il ripieno e chiudere il cappelletto. Sono in programma 6 appuntamenti in regola con i protocolli del distanziamento e dell’igienizzazione. Si svolgono tutti al primo piano del Mercato Coperto di Ravenna. Ogni laboratorio/dimostrazione è riservato a 15 persone. Gli orari sono dalle 10 alle 11 e dalle 11:15 alle 12:15 il venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339 4703606

Ravenna – Festa del Cappelletto

venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 nei ristoranti del territorio

I 25 RISTORANTI ADERENTI

AKÂMÌ CASA&BOTTEGA – Via D’Alaggio, 11 – Ravenna – 388 1006909

AL CAIROLI – Via Cairoli, 16 – Ravenna – 0544 240326

ANTICA BOTTEGA DI FELICE – Via Ponte Marino, 23/25 – Ravenna – 0544 240170

CA’ DEL PINO – Via Romea Nord, 295 – Ravenna – 0544 446061

CA’ DE VÈN – Via C. Ricci, 24 – Ravenna – 0544 30163

CUCINA DEL CONDOMINIO – Via Oberdan, 36 – Ravenna – 327 6803847

ESSENZIALE BISTROT – Via Trieste, 235 – Ravenna – 349 5588200

FELLINI SCALINOCINQUE – Piazza Kennedy, 15 – Ravenna – 0544 200211

FRICANDÒ – Via Maggiore, 7 – Ravenna – 0544 212176

I FURFANTI – Via Paolo Costa, 1 – Ravenna – 0544 219707

IL MARE DI FELICE – Via P. Matteucci, 2 – Ravenna – 0544 202453

L’ALIGHIERI CAFFÈ E CUCINA – Via Gordini, 29 – Ravenna – 334 1136009

LA GARDÈLA – Via Ponte Marino, 3 – Ravenna – 0544 217147

LA TAVERNA DEL MOLINO – Circonvallazione al Molino, 3 – Ravenna – 0544 212912

LE TRADIZIONI DI NICK – Corso Garibaldi, 67 – Alfonsine (RA) – 0544 84138

MERCATO COPERTO RAVENNA – Piazza Andrea Costa, 2 – Ravenna – 0544 244611

NAIF – Via Candiano, 34 – Ravenna – 0544 422315

OSTERIA DEI BATTIBECCHI – Via della Tesoreria Vecchia, 16 – Ravenna – 0544 219536

OSTERIA DEL TEMPO PERSO – Via Gamba, 12 – Ravenna – 0544 215393

OSTERIA I PASSATELLI DEL MARIANI – Via Ponte Marino, 19 – Ravenna – 0544 215206

PRIMO PIANO BY MARCHESINI – Via Mazzini, 2/6 – Ravenna – 0544 212309

RISTORANTE AL 45 – Via Paolo Costa, 45 – Ravenna – 320 1616761

RISTORANTE DA COA – Via Carrarone Chiesa, 29 A – Mezzano (RA) – 0544 521661

RISTORANTE PIZZERIA MOLINETTO – Via Sx. Canale Molinetto, 139 B – Punta Marina (RA) – 0544 430248

RISTORANTE RADICCHIO ROSSO – Via Stradone, 74 – Ravenna – 0544 432288