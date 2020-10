Ravenna. Alla Fraternità San Damiano il Concerto “Il Santo di Assisi” venerdì 2 ottobre

E’ in programma, questa sera, 2 settembre, alla Fraternità San Damiano in via Oberdan 6 a Ravenna ( ore 21 ), il Concerto “Il Santo di Assisi”

L’idea di un recital dedicato alla figura di San Francesco D’Assisi è frutto della collaborazione fra la Fraternità San Damiano ed il chitarrista/compositore Raimondo Raimondi. “Da sempre affascinato dalla musica antica e religiosa, Raimondo trova all’interno degli spazi messi a disposizione nell’ex Convento dei Frati Cappuccini di Ravenna la fonte di ispirazione che lo porta a ripercorrere la vita del Santo attraverso la musica. Grazie alla disponibilità dell’instancabile Daniela Sangermano , al sapere ed alla sensibilità di Padre Claudio Ciccillo, il percorso prende forma e nonostante le limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria connessa al COVID-19 , approda finalmente al pubblico” spiegano gli organizzatori.

“La scelta di dedicare un progetto musicale a San Francesco è legata alla volontà di celebrare un uomo che – in un mondo medievale, dominato dalle guerre, dall’arroganza , dall’esaltazione delle cose materiali, dalla ricerca incondizionata del potere – immagina e propugna uno stile di vita che al contrario si alimenta di semplicità, di natura , misericordia e amore infinito” spiegano dalla Fraternità San Damiano.

I contenuti

Brani tratti dalle Fonti Francescane, dalla Divina Commedia e da cronache del tempo.

Nel corso del concerto verranno eseguite musiche tratte principalmente dal repertorio di Angelo Branduardi con tributi speciali ai Maestri Riz Ortolani ed al recentemente scomparso Ennio Morricone. Inoltre sonorizzazioni e brani originali dello stesso Raimondo Raimondi.

Nel progetto sono stati coinvolti il cantante Claudio Violani, da anni impegnato in attività nel campo sociale anche oltre i confini nazionali, come espressione di una profonda religiosità. Come lui stesso dice “prego cantando”, quindi il canto come preghiera e messaggio di pace e fratellanza.

Al clarinetto Agide Brunelli un maestro di grande esperienza nella scuola classica e da oltre un decennio presente nelle produzioni originali di Raimondo Raimondi.

Al violino e nyckelharpa Davide Castiglia , musicista di riconosciuto prestigio soprattutto nell’ambito della musica popolare. Si inserisce anche con la nyckelharpa , strumento nordico dal grande potere evocativo e ideale per ricreare atmosfere del tempo antico.

Direzione Artistica : Raimondo Raimondi ( www.raimondoraimondi.it ) Produzione Fraternità San Damiano – Ravenna.Prenotazione obbligatoria Info Daniela 3386215630