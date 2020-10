Parte la Farini Social Week per una settimana di eventi: arte, sport, ambiente e cinema

Sabato 3 ottobre parte la quarta edizione della Farini Social Week, la rassegna che animerà il quartiere Farini per una settimana con eventi di arte, sport, ambiente e cinema di famiglia.

Il primo appuntamento è alle 10.30 ai Giardini Speyer con l’iniziativa Puliamo il mondo, due ore a spasso per il quartiere a fare pulizia, in collaborazione con Legambiente, per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ridurre ed eliminare l’utilizzo della plastica usa e getta e sulla corretta gestione dei rifiuti.

Alle 12.30, terminata questa prima attività, i giardini diverranno il palcoscenico per l’inaugurazione de I telai di Galla Placidia, installazione artistica di Laura Rambelli che lavorerà sul concetto di intreccio: unione, incontro, incroci e relazioni umane rappresentate dagli intrecci di teli colorati fra gli alberi del parco. Una volta creata, l’opera sarà lasciata accessibile e in continuo mutamento, in quanto i visitatori saranno invitati a interagire nella sua rifinitura, divenendo così un’opera appartenente alla comunità stessa.

Dalle 14.30, gli spazi della Rocca Brancaleone vedranno protagonista lo sport con la terza edizione di SportInGarden, manifestazione organizzata da alcune associazioni sportive della città in collaborazione con RoccaLab. Fino alle 17.30, infatti, si alterneranno esibizioni di balli country con Cowboys&Angels, danza sportiva con You and Me e danza africana con Takadum; allo stesso tempo sarà possibile provare gratuitamente lezioni di pilates / yoga bimbi / yoga in gravidanza con SpazioKaruna, tai chi e kung fu con White Tiger, armonizzazione / yoga junior / pilates / riequilibrio yoga con Vidya Yoga Ravenna. Lo scopo di SportInGarden è la diffusione di uno stile di vita sano e dinamico attraverso le discipline sportive e in questa edizione ha voluto cementificare la collaborazione nata proprio fra queste associazioni durante l’estate, quando hanno condiviso l’affascinante spazio della Rocca per i propri corsi.

Grazie a Sottocasa 2.0 di Sguardi in camera, in collaborazione con Ordine degli Architetti, Cooperativa San Vitale, FIAB Ravenna, ACER Ravenna, Home Movies, sarà possibile donare uno spazio anche al cinema di famiglia e amatoriale costituito dalle strade, dai parchi e dai cortili del quartiere. Si tratta di un percorso in bicicletta, guidato dall’ architetto Gioia Gattamorta, che vuole mostrare e raccontare la città da un altro punto di vista: quello delle riprese dei cineamatori ravennati e delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche. In ogni tappa del percorso, i partecipanti avranno l’occasione di vedere direttamente sul proprio smartphone i filmati inediti.

Il ritrovo è previsto per le 15.45 alla stazione ferroviaria di piazzale Farini; prenotazione obbligatoria al 339.3311442 (possibilità di noleggio biciclette per chi ne fosse sprovvisto).

Alle 18 la Rocca Brancaleone svestirà i panni sportivi per indossarne di pittorici grazie all’ inaugurazione di Volto Rivolto Stravolto-Alla ricerca di se stessi attraverso gli altri, mostra personale di Andrea Pola, a cura di Eleonora Savorelli in collaborazione con Federico Minghetti e Giulia Filipponi. Per Andrea Pola, il volto assume un ruolo essenziale: l’artista parte da qui per ricercare se stesso attraverso gli altri, e per fare in modo che gli altri si rispecchino nelle sue opere.

La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre dalle 18 alle 23. Domenica 4 ottobre la Farini Social Week proseguirà con un’esposizione d’arte alla Pallavicini22 Art Gallery in via Pallavicini 22, spazio inaugurato durante l’edizione passata della Farini Social Week. Sarà l’ultima occasione per visitare la mostra “I luoghi della mia mente” di Tommaso Martines, a cura di Vincenzo Cignarale. Attraverso le sue opere Tommaso Martines cerca di catturare la luce per rintracciare l’eternità nell’attimo del bagliore e la sua pittura riflette, attraverso il segno veloce e impetuoso, l’inquietudine del suo pensiero.

Il finissage avverrà dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. La rassegna di eventi Farini Social Week, realizzata da CittAttiva in collaborazione con il Comune di Ravenna e le associazioni, i cittadini attivi, i residenti e i commercianti del quartiere Farini, ha lo scopo di far conoscere, animare e vivere sempre di più il quartiere stesso. Per il programma completo della Farini Social Week sull’evento Facebook e sulla pagina Facebook CittAttiva Ravenna.