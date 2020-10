In cammino con San Romualdo da Russi/Bagnacavallo a Faenza sull’argine del Lamone

Domenica 4 ottobre, festa di S. Francesco, cammineremo nel nome anche di S. Romualdo da Russi/Bagnacavallo a Faenza, 20 chilometri, sull’argine del Lamone, di natura, silenzio, riflessione, preghiera, in amicizia fra di noi e con il creato.

Il grande riformatore nato a Ravenna a metà del X sec. merita più attenzione per la vitalità del suo messaggio che si rifà ai Padri del Deserto…che guarda ad oriente e all’ Europa nascente, che coniuga silenzio, meditazione, studio, con il fare per migliorare il mondo e che torna alle fonti del Vangelo e della Bibbia in generale per coglierne l’essenza di messaggio amorevole. Attraverso S. Pier Damiani, venerato nella nostra Diocesi, conosciamo bene la vita e le opere di S. Romualdo. Ritrovo alle 7.30 del mattino con le lodi davanti alla chiesetta del Palazzo di S. Giacomo presso l’argine destro del Lamone in territorio di Russi e alle 8 partiremo a piedi, si visiterà poi chiesetta di S. Maria in Saldino e alle 13 pranzo conviviale al Rione Verde a Faenza e alle 15 visita con guida alla Chiesa della Commenda.

Il programma

Domenica 4 Ottobre 2020

Ore 7.30 Lodi davanti alla chiesa del Palazzo S. Giacomo Russi

Ore 8.00 Partenza del cammino (km 20 circa) (c’è un bus per il ritorno )

Ore 11.00 Chiesetta di Santa Maria in Saldino (ad un chilometro a sud del Lamone)

Ore 13.00 Faenza: Rione Verde – pranzo

Ore 15.00 Faenza: Borgo Durbecco – visita alla Chiesa della Commenda (sec. XII-XV)