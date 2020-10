“GiovinBacco. Sangiovese in Festa” torna a Ravenna il 23, 24 e 25 ottobre e sarà all’insegna della sicurezza, delle regole, della responsabilità e del rispetto. Queste le parole più usate oggi in sede di presentazione. Tant’è che non ci saranno più le cantine – né assembramenti – in Piazza del Popolo come negli anni passati. Lo esige la situazione di emergenza che viviamo, lo esigono i regolamenti di sicurezza e lo hanno voluto in primo luogo gli organizzatori. La manifestazione 2020 è stata illustrata questa mattina 6 ottobre in Municipio a Ravenna da Nevio Ronconi di Tuttifrutti, Maria Angela Ceccarelli e Mauro Zanarini di Slow Food e dall’Assessore al Commercio Massimo Cameliani.

La grande manifestazione enologica dedicata al Romagna Sangiovese e agli altri vini romagnoli, giunge nel 2020 alla XVIII edizione e si appresta a conquistare ancora una volta il cuore di Ravenna, dopo il grande successo delle ultime edizioni. Il 23, 24 e 25 ottobre il centro della città per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo di Romagna. E come ogni anno si arricchisce di nuovi luoghi e proposte per il pubblico. Quest’anno GiovinBacco ha come sottotitolo “stilnovo” proprio a sottolineare la novità – non è una versione ridotta, ma rimodulata e rinnovata, è stato ripetuto in conferenza stampa – e si terrà appunto in linea con il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dalla lotta al Covid. In particolare, per evitare assembramenti in piazza, le cantine saranno ospitate in 4 differenti location, con accesso scaglionato e regolato del pubblico. “Sarà una festa ancora più slow, in cui sarà possibile instaurare un rapporto più intimo e meditato con il vino e più diretto con sommelier e vinicoltori, e in cui la sicurezza si coniugherà con il gusto e il divertimento. Inoltre lo “stilnovo” della festa è un libero richiamo poetico a Dante nell’anno delle grandi celebrazioni che si è appena aperto” ha detto Nevio Ronconi, che ha riferito anche del colloquio con il Prefetto Enrico Caterino il quale ha mostrato apprezzamento per l’architettura in sicurezza della manifestazione, così come ha apprezzato la recente organizzazione di Sapore di Sale a Cervia, sempre a cura di Tuttifrutti in collaborazione con Atlantide.

L’Assessore al Commercio e alle attività produttive Massimo Cameliani in particolare ha sottolineato: “Siamo lieti di dare il nostro sostegno anche in un anno molto speciale come questo a una manifestazione importante come GiovinBacco, che per tre giorni anima il centro della città e richiama a Ravenna tanti visitatori e molte eccellenze della nostra produzione enogastronomica. La presenza di GiovinBacco nel cuore di Ravenna costituisce un forte fattore di attrazione di cittadini e turisti nel nostro centro storico, tale da renderlo sempre più bello e accogliente. La manifestazione è importante anche perché sa fare rete, sa valorizzare i produttori, gli agricoltori e gli artigiani del territorio e sa integrarsi con la rete commerciale del centro, che a sua volta ne trae importanti benefici. Un modo virtuoso di fare sistema per Ravenna e per la Romagna. E proprio per questo, in una stagione in cui l’emergenza sanitaria ha creato tante difficoltà alle imprese del territorio, è importante offrire loro opportunità di rilancio come GiovinBacco. Allo stesso tempo è un segnale di vivacità e di rilancio della città e per la città, che ha già dimostrato di sapere fare le cose per bene, in sicurezza, e di saper reagire alle difficoltà della fase che stiamo vivendo.”

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

I LUOGHI DEL VINO – GiovinBacco propone i vini di Romagna in degustazione in 4 location diverse: Palazzo Rasponi dalle Teste, Mercato Coperto, Palazzo dei Congressi e Biblioteca Classense. Il pubblico potrà assaggiare i vini romagnoli di oltre 40 cantine: Sangiovese, Albana e tanti altri vini locali a scelta dei diversi produttori. L’accesso del pubblico – dotato di mascherina – sarà regolato e scaglionato. I biglietti d’ingresso ai luoghi per degustare il vino si acquistano online tramite il portale Ravenna Experience di Ravenna Incoming e allo IAT in Piazza San Francesco a Ravenna, infine nel chiosco di Piazza del Popolo allestito a partire dal 17 ottobre. Sono in vendita carnet da 4 tagliandi per le degustazioni con o senza calice (10 euro con il calice, 9 euro senza calice). Ogni prenotazione online è personale. Ogni persona prenota il luogo e l’orario d’ingresso per le degustazioni e, ovviamente, può acquistare voucher di prenotazione per l’accesso a differenti luoghi, a diversi orari e con più degustazioni. Per accedere al luogo della degustazione bisogna presentarsi all’ingresso all’orario stabilito e mostrare il voucher di prenotazione.

LE PIAZZE DEL CIBO – In Piazza Kennedy sono presenti i chioschi di 4 ristoranti del territorio:

Ristorante del Mercato Coperto (Ravenna)

Osteria Bartolini del Gran Fritto (Milano Marittima)

Osteria I Passatelli del Mariani (Ravenna)

Osteria La Campanara (Galeata)

Sulla stessa piazza sono presenti lo spazio di Slow Food e de Il Lavoro dei Contadini con alcune bancarelle, il chiosco della birra Bizantina, il chiosco del vino sfuso della Cantina Spinetta e il chiosco di Coop Alleanza 3.0.

In Piazza Garibaldi sono presenti alcuni chioschi a cura di CNA Ravenna: 2 chioschi di piadina, 2 chioschi di pasta fresca ripiena, 1 chiosco di birra artigianale, 1 chiosco di vino sfuso della Cantina Spinetta.

L’accesso ai vari chioschi deve avvenire in regola con le norme del distanziamento e dell’igiene. La mascherina va indossata come da protocolli di sicurezza.

LA BOTTEGA DEL VINO – In Piazza XX Settembre è possibile acquistare il vino di Romagna offerto dalle cantine presenti alla manifestazione. La vendita è a scopo benefico e parte del ricavato è destinato ad interventi sociali per il territorio. Il banco per la vendita del vino anche quest’anno è gestito dai volontari del Lions Club Ravenna Bisanzio. I Lions in particolare sono impegnati nel service di Wolisso in Etiopia, in un centro che ospita e aiuta 1.200 bambini.

DIWINE EXPERIENCE – Dalla collaborazione fra GiovinBacco e DiWineExperience nascono due nuove proposte per il pubblico: “Vini e Giullari: spettacolo itinerante con degustazioni presso GiovinBacco” e “GiovinBacco on tour: degustazione olio e vino a Brisighella”.

“Vini e Giullari: spettacolo itinerante con degustazioni presso GiovinBacco” è un viaggio fra storia, arte, tradizioni, leggende, miti, misteri, nei vicoli di Ravenna, dove l’improvvisazione teatrale si fonde con la realtà, regalando momenti di cultura, divertimento, degustazione e condivisione. Per conoscere attraverso l’arte teatrale immersiva la relazione centenaria fra il vino, la storia e la città di Ravenna, relazione che si celebra con una degustazione guidata finale di vini eccellenti territoriali in occasione di GiovinBacco 2020. L’esperienza ha durata totale di 1 ora e mezza. Ritrovo e partenza presso Piazza del Popolo a Ravenna alle ore 16 (previsti gruppi a numero limitato, su prenotazione, in regola con i protocolli di sicurezza).

“GiovinBacco on tour: degustazione olio e vino a Brisighella”. Esiste un borgo nei colli di Faenza dove storia, cultura ed enogastronomia convivono insieme in perfetta armonia. Esiste un borgo che, dall’alto, sorveglia le nostre immense colline. Esiste un borgo pronto ad accogliervi! Una gita saporita, per scoprire e degustare prodotti eccellenti in un angolo di Romagna incontaminato. L’esperienza ha durata totale di 5 ore e mezza. Ritrovo e partenza con pulmino privato presso il CinemaCity di Ravenna alle ore 9.00 (via Secondo Bini, 7). Arrivo a Brisighella e camminata culturale guidata del borgo dove si raccontano le curiosità e peculiarità del paese. Successivamente visita al frantoio artigianale “Terre di Brisighella/Ossani” con degustazione di olio. Poi visita alla cantina Treré con degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici. Ritorno previsto per le ore 14.30 a Ravenna (previsti gruppi a numero limitato, su prenotazione, in regola con i protocolli di sicurezza).

INCONTRI E LABORATORI – Slow Food organizza alcuni incontri e laboratori alla Sala Spadolini della Biblioteca Oriani in Via Corrado Ricci o presso il Mercato Coperto Ravenna in Piazza Andrea Costa.

VENERDÌ 23 OTTOBRE – Ore 19.30 – Biblioteca Oriani – I Sangiovesi dei territori di Romagna: Imola, Faenza, Forlì, Bertinoro, Predappio, Rimini – I produttori si raccontano. Conduce Piero Fiorentini. Degustazione di sei vini dei rispettivi territori. SABATO 24 OTTOBRE – Ore 11 – Mercato Coperto – Alla scoperta dei formaggi a latte crudo – Relatore il casaro Guido Pinzani. Degustazione di formaggi a latte vaccino, pecora e capra. In abbinamento il vino dell’azienda Fondo San Giuseppe di Brisighella illustrato del titolare Stefano Bariani. SABATO 24 OTTOBRE – Ore 15 – Mercato Coperto – Nel centenario della nascita del poeta, Graziano Pozzetto presenta il libro “Tonino Guerra. Il cibo e l’infanzia. Noi continuiamo a mangiare nei piatti della mamma”. Interverrà Lea Gardi per raccontare la collaborazione dell’associazione “Il Lavoro dei Contadini” nel realizzare “Il Giardino dei frutti dimenticati”. SABATO 24 OTTOBRE – Ore 18 – Biblioteca Oriani – Progetto Tally: la piattaforma digitale per il marketing di prossimità – Presenta Gianluca Raimondi CEO di Slumdesign. Un nuovo modo per promuovere il territorio e i suoi prodotti. Tally genera esperienze grazie a un chip NFC oppure ad un QR Code. Per visualizzare un contenuto serve solo uno smartphone, per modificarlo un computer. DOMENICA 25 OTTOBRE – Ore 11 – Mercato Coperto – Laboratorio per bimbi a cura di Slow Food Godo Bassa Romagna: “La Smielatura baby” con Cesare Brusi apicoltore a Cervia. Nell’antica arte di estrarre il miele dai favi saranno protagoniste le api, fondamentali per la salvezza del mondo. Degustazione di alcuni mieli. DOMENICA 25 OTTOBRE – Ore 18 – Biblioteca Oriani – Vecchi vitigni riscoperti – Conduce Davide Casavecchia della Cantina Podere Palazzo di Carpineta Cesena. “Ramato della Fiamma” da un vitigno di 40 anni. Un vino unico (trebbiano) conservato, ritrovato e amato. “Caesena” Romagna Cesena Sangiovese superiore il primo Cesena Cru delle colline cesenati.

IL MERCATO DI MADRA E GIOVINBACCO – In Via M. Gordini e Via C. Ricci – sotto il portico – si tiene il Mercato agricolo di MADRA e il mercato di GiovinBacco nella sola giornata di domenica 25 ottobre. Il mercato apre alle ore 10 e chiude alle ore 20.

CENA FINALE A SEI MANI E PREMIO PIDOCCHIO D’ORO – Lunedì 26 ottobre alle ore 20.30 presso il ristorante Ca’ del Pino di via Romea Nord 295 a Ravenna, cena di chiusura con Marco Cavallucci, Matteo Salbaroli e Mattia Borroni tre grandi chef per una cena a sei mani. “Ripartiamo dalla terra per proteggere la biodiversità” sarà il filo conduttore della cena. Nell’occasione sarà consegnato a Oscar Turroni, Presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia, il premio “É bdòcc d’ör” (il pidocchio o cozza d’oro), riconoscimento assegnato da GiovinBacco ogni anno alle organizzazioni o alle personalità che hanno saputo valorizzare il territorio, la cucina e i prodotti d’eccellenza della Romagna.

ALTRE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI – GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. GiovinBacco continua a essere ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando il nostro vino di eccellenza in decine di ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. Prosegue poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese.

GiovinBacco è realizzato da Tuttifrutti e Slow Food con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il sostegno della Regione, di APT Emilia-Romagna, di Visit Romagna nonché con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, fra cui la fondamentale collaborazione con CNA, Ravenna Incoming e Lions Club Ravenna Bisanzio .

GIOVINBACCO 2020 STILNOVO

RAVENNA 23 / 24 / 25 OTTOBRE

Orari: Venerdì 23 dalle 17 alle 23 / Sabato 24 dalle 11 alle 23 / Domenica 25 dalle 11 alle 23.

INFO 339.4703606 / 0544.509611

www.giovinbacco.it / facebook.com/giovinbacco