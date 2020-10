Centro per le Famiglie della Romagna Faentina: ripartono gli incontri ma in modalità online

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Servizio Sanitario Locale, il Servizio Infanzia e l’Associazione GAAF, riprenderà gli incontri di approfondimento del programma “Diventare Genitori-Un Bebè in Arrivo” in modalità online.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, giovedì 8 ottobre alle 17, l’ostetrica territoriale condurrà l’incontro “Allattamento e cura del Bebè”.

Ottobre sarà anche il mese in cui verranno trattati alcuni dei principali argomenti di interesse dei genitori in attesa e/o neogenitori; nello specifico si parlerà di: “I bisogni del bambino e della sua famiglia nei primi mesi di vita”(22/10 ore 17), “Nati per Leggere” (21/10 ore 10), “I Servizi per l’Infanzia dell’Unione della Romagna Faentina” (15/10 ore 17), “E di colpo papà”-Ass. GAAF (31/10 ore 16).

Tra novembre e dicembre invece verranno proposti gli incontri relativi a “Diritti alla Maternità e Paternità nel lavoro e Servizi per la Conciliazione lavoro e famiglie” (12/11 ore 17), “Allattamento: confronto e sostegno fra generazioni”- Ass. GAAF (5/12 ore 10) e “Nati per Leggere” (2/12 ore 10).

Tutti gli eventi sono ad iscrizione obbligatoria contattando il Centro per le Famiglie. Per info: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546 691871.