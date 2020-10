L’attività di Adiura per il sostegno alle famiglie durante e dopo il lockdown

Quando in una famiglia si deve fare i conti con la malattia di una persona cara, all’iniziale sconforto emotivo si aggiungono spesso l’inquietudine e lo smarrimento nel non saper affrontare la fragilità che ne derivano. Per questo entra in campo Adiura, con la sua comprovata esperienza, che offre assistenza domiciliare e ospedaliera per malati, anziani, disabili o persone non autosufficienti, 24 ore su 24, con la collaborazione di medici, infermieri, e di badanti qualificate, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone che hanno particolari necessità, venendo in soccorso delle famiglie.

Adiura, come ci dice il signor Stefano Gismondi, che ne è fondatore insieme a suo fratello Guido, nasce nel 2008, sull’onda di un vissuto personale. Il percorso oncologico della madre, ha fatto prendere ai due fratelli coscienza che la mancanza di un servizio di assistenza integrata con quella sanitaria, impediva a chi voleva vivere la malattia tra i propri affetti di poterlo fare.

“Partendo da quella che noi avvertivamo fortemente come una carenza importante – dice Gismondi – abbiamo pensato di sopperirvi in qualche maniera, creando qualcosa che potesse integrare l’assistenza domiciliare con quella sanitaria e dare così alle famiglia che volevano seguire un percorso privato, un buon affiancamento, fornendo loro un’assistenza completa ed implementando ancor di più il sistema sanitario ed ospedaliero dell’ASL, che nella nostra regione è già di per sé un’eccellenza”.

“Sin dall’inizio – prosegue – gli obiettivi che ci siamo prefissi di perseguire sono stati quelli sociali. Sovente, infatti, in seno alle famiglie può accadere purtroppo di essere chiamati a far fronte ad eventi improvvisi, come ictus, infarti, infortuni, malattie di demenza, anche di una certa entità, come l’Alzheimer ed il Parkinson che colpiscono pesantemente le normali dinamiche domestiche. Abbiamo cercato sempre di offrire un’assistenza a tutto tondo, partendo innanzitutto dalla parte assistenziale, dunque tutto ciò che concerne badanti ad ore, ventiquattro ore, sostituzioni, per brevi periodi, badanti diurne e notturne, sia a casa che in ospedale. A dare maggior completezza alla nostra offerta, sette anni fa circa, si è aggiunto anche il Caf, attività amministrativa strettamente legata a quella puramente assistenziale, che ci ha permesso di “avocare a noi” anche tutto il processo inerente alla contrattualistica ed alle buste paga, oltre che a svolgere le comuni operazioni di un patronato, sia per la nostra utenza che per tutti gli altri operatori con i quali ci confrontiamo quotidianamente”.

“In questo periodo di emergenza covid – continua il signor Gismondi – abbiamo prestato particolare attenzione alle collaboratrici da collocare. Tra queste vi erano operatrici provenienti da qualsiasi paese, anche da quelli non menzionati nella lista dell’area Shengen, per i quali non era prevista la quarantena obbligatoria. Tuttavia, per dare maggiori garanzie ai nostri utenti, per i primi quindici giorni dal loro arrivo, non le abbiamo fatte lavorare, linea guida questa, che continuiamo ad adottare a tutt’oggi. Ci avvaliamo anche noi dei presidi anti covid, effettuando test sierologici e tamponi, laddove questo ci venga richiesto dalle famiglie”.

“Durante il lockdown si è chiaramente bloccato tutto, data la difficoltà per le operatrici di raggiungere la nostra sede. In quei giorni ci siamo dovuti arrangiare, gestendo le nostre attività telefonicamente, con tutte le problematiche legate al caso. Il nostro è infatti un lavoro che si basa principalmente sull’interazione con le famiglie che si rivolgono a noi e dunque, la precarietà di quei giorni, ha creato difficoltà per tutto ciò che riguarda ad esempio la presentazione delle badanti, l’impossibilità di accompagnarle al lavoro. In quel frangente, queste hanno spesso provveduto autonomamente a raggiungere l’abitazione della famiglia presso la quale dover prestare servizio. Per queste ragioni la quarantena ha fatto registrare una forte flessione nella nostra attività e questa decrescita si è avvertita maggiormente nel periodo di prolungata chiusura delle frontiere che per le nostre collaboratrici è stata causa di ulteriori disagi, impedendo loro di poter far rientro nel nostro Paese e riprendere il loro lavoro”.

“Alla regressione della domanda, al termine del periodo di lockdowm, ha fatto seguito la difficoltà di reperire personale, a fronte della crescita della richiesta di assistenza domiciliare verificatasi soprattutto nella scorsa estate, in cui è stato davvero complesso poter, anche semplicemente, provvedere alle sostituzioni, soprattutto riguardo alle assistenze h 24. L’emergenza Covid purtroppo non è ancora terminata – continua – e, sperando che non ci siano ulteriori ripercussioni, vista la situazione attuale, non possiamo abbassare l’asticella della sicurezza. I nostri fruitori sono coloro che hanno necessità di assistenza, comprese le famiglie che hanno piacere a prendersi cura dei propri cari in casa, piuttosto che ricoverarli in una strutture. Inoltre da quattro anni abbiamo anche aperto altre venti sedi, da Roma a Torino, in franchising, marchio Adiura, con un’ampia gamma di servizi”.

“Siamo uno dei pochi franchising in Italia ad offrire una vasta scelta di servizi, dal corner, che consiste nell’inserire l’attività di Adiura all’interno di altre attività, come assicurazioni, Caf preesistenti, strumenti di cui dotiamo gli imprenditori che vogliono implementare il loro business, al fornire consulenze, mirate a chi vuole realizzare RSA, case famiglia, centri diurni, sino a ricomprendere formule più complesse relative a tutto ciò che concerne la parte residenziale. Da quando abbiamo intrapreso questa nuova esperienza di franchising, devo ammettere – conclude Gismondi – che abbiamo ottenuto notevoli risultati che ci rendono molto soddisfatti del percorso sin qui fatto”.

A cura di Mirella Madeo