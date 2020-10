Lugo. Al CEFAL di Villa San Martino, il concerto privato di Christian Ravaglioli vincitore del premio Mei dedicato al folk

In occasione della presentazione annuale delle attività della Struttura Lavorativa Protetta del Centro CEFAL Emilia Romagna e del Circolo “Mons. Galassini” del Movimento Cristiano Lavoratori, venerdì 16 ottobre si esibirà alla Cefal di Villa San Martino di Lugo, dalle 15 alle 16, Christian Ravaglioli in concerto, vista l’amicizia e la collaborazione che accompagna i ragazzi disabili della Struttura e Christian da molti anni.

“Legando insieme la sensibilità dell’artista alla passione per la musica e per l’arte della Cefal, la sua disponibilità e attenzione verso i più deboli all’entusiasmo e accoglienza speciali che la SLP gli ha sempre riservato, Ravaglioli presenterà da solo il disco “Il Respiro della mia gente (Tutto è Romagna Mia)”, vincitore del premio Mei dedicato al folk in Italia e premiato per il suo impegno verso il Liscio sia dal punto di vista della produzione musicale che da quello della partecipazione, produzione e organizzazione di eventi legati al folklore romagnolo, in particolare legato al teatro Socjale di Piangipane di Russi” spiegano dal CEFAL.

Ma chi è Christian Ravaglioli? Polistrumentista dalla solida formazione accademica, Christian Ravaglioli vanta un ultraventennale percorso artistico nel corso del quale ha realizzato diversi album a proprio nome e messo in fila una lunga ed articolata serie di collaborazioni: dal jazz con Gianluca Petrella, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso e Trilok Gurtu al rock con Dan Stuart, Robyn Hitchcock, Calexico e David Hidalgo, passando per gli incontri con Vinicio Capossela, John De Leo e Sacri Cuori.

Dividendosi abitualmente tra diversi strumenti come pianoforte, sintetizzatore, organo hammond, oboe, corno inglese e duduk armeno, il musicista ravennate non ha mai dimenticato il suo primo amore per la fisarmonica, regalatagli ancora bambino dalla nonna Antonia. Proprio a quest’ultima, Ravaglioli ha dedicato “Il respiro della mia gente. Tutto è Romagna Mia”, album nel quale ha raccolto ventitré brani che compongono un personale viaggio sonoro nel tempo alla riscoperta di quelle melodie da ballo che sin da piccolo lo avevano affascinato.

Registrato e mixato presso lo studio Minghet di Ravenna, con la co-produzione di Casadei Sonora, l’album vede Ravaglioli impegnato a rileggere per sola fisarmonica un variegato repertorio che spazia dalle composizioni di “Zaclèn” a quelle Secondo Casadei, dalle opere di Olindo Guerrini ai Canti delle Mondine, passando per gli Stornelli Spalliciani e le Cante da Balera, fino a giungere alle composizioni colte come la “Paloma” di Sebastiàn de Iradier.

A riguardo Ravaglioli nelle note di copertina scrive: “Esiste una lieve linea di confine tra colto e profano nelle composizioni da me scelte per descrivere questo magico intreccio, che si esalta e completa soprattutto nel dietro le quinte dei dopo serata, negli ambienti più mondani, familiari e caldi della festa paesana”.

