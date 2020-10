L’Amministrazione Comunale, in occasione della Festa della Consulta del Volontariato, con un attestato, ha espresso la propria riconoscenza alle associazioni e ai volontari che hanno prestato la loro opera durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Un gesto di gratitudine per la disponibilità dimostrata e l’impegno di chi in prima linea ha assistito le persone più fragili, con la consegna di farmaci e alimenti, nella distribuzione di mascherine, nel manifestare la propria presenza e vicinanza ai cittadini.

Foto 3 di 4







Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Diverse realtà e tanti cittadini si sono prodigati per intervenire a sostegno della comunità durante la pandemia. Una rete solidale che va dalle associazioni, ai Consigli di Zona, alle Proloco, agli operatori sanitari, ai dipendenti comunali e ai singoli cittadini che si sono attivati in vari modi, per offrire il proprio aiuto. Il loro adoperarsi ha accresciuto la consapevolezza che a Cervia si può contare su una rete di sostegno anche nei momenti più critici e che le persone avranno sempre dei riferimenti sui quali poter contare”.

“Nell’impossibilità di esprimere singolarmente a tutti la nostra gratitudine – ha aggiunto l’Assessore al volontariato, Bianca Maria Manzi – abbiamo consegnato un riconoscimento a quelle associazioni che si sono rapportate direttamente con i nostri servizi e con gli uffici della Protezione civile, ma abbracciamo simbolicamente tutta la cittadinanza attiva, anche quei singoli cittadini che, con i loro gesti generosi, hanno contribuito ad attenuare la solitudine di un parente, di un vicino o di un conoscente vulnerabile, tutti coloro che hanno dimostrato un senso di Comunità così forte da renderci infinitamente orgogliosi.”

Nell’occasione anche il Presidente del Coordinamento del Volontariato Luigi Nori ha consegnato un premio all’amministrazione comunale per l’impegno, l’attenzione e la presenza costante all’interno della comunità cervese durante la pandemia.