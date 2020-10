Prime selezioni per “Miss Mamma italiana 2021”. Premiate tre mamme ravennati

Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2020, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica 11 ottobre, alla Fiera di Forlì, si è svolta la prima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La giuria, presieduta dal Presidente della Fiera di Forlì Valerio Roccalbegni, ha proclamato vincitrice della selezione Serena Pagliarini 38 anni, geometra, di Savignano sul Rubicone (FC), mamma di Giada di 7 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Liviana Caldieraro, 51 anni, cuoca, di Meldola (FC), mamma delle gemelle 33enni Sonia e Nadia e Roberta di 27 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Lorenza Bartolomei, 56 anni, casalinga, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 28 e 24 anni.

Tra le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2021, anche tre ravennati:

“Miss Mamma Italiana Glamour” MANUELA BOLOGNINI, 40 anni, impiegata notarile, di Faenza (RA), mamma di Leonardo di 5 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” ANTONELLA BURATTONI, 62 anni, casalinga, di Mezzano (RA), mamma di Mattia di 39 anni;

◦ la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia” è andata a pari merito a GIULIANA BOLDRINI, 66 anni, casalinga, di Lido Adriano (RA), mamma di Michela, Alessandro e Massimo, di, 44, 35 e 34 anni e a DENISE TRADII di Imola

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne – Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.