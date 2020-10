Mediolanum al Giro d’Italia 2020. Partono da Cervia e Monselice le pedalate amatoriali con i testimonial

Prenderanno il via da Cervia e Monselice le pedalate amatoriali con i testimonial al Giro d’Italia edizione 103. Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna dal 2003, organizza in Emilia Romagna e Veneto “un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso della tredicesima tappa. Sul percorso della tappa Cervia-Monselice si pedalerà insieme ai fuoriclasse e storici testimonial: Francesco Moser, Gianni Motta, Maurizio Fondriest e Paolo Bettini. Grazie all’organizzazione di Massimo Mazzolani, Family Banker® di Banca Mediolanum, il primo gruppo in Maglia Azzurra si ritroverà venerdì 16 ottobre alle ore 7:30 a Cervia presso il Family Banker Office di viale Roma 15, per poi partire insieme a Francesco Moser e Gianni Motta.

Il secondo gruppo, grazie all’organizzazione di Fausta Biasolo, Family Banker® di Banca Mediolanum, si ritroverà alle 10:15 a Monselice davanti al Family Banker Office di via

Squero 2/D, per poi partire alle 11:20 insieme Paolo Bettini e Maurizio Fondriest e percorrere il circuito finale della tappa.

Anche questa edizione del Giro d’Italia sarà un’ulteriore occasione per dimostrare la vicinanza a chi è più fragile: attraverso l’iniziativa di raccolta fondi “Sogni realizzAbili”, Fondazione Mediolanum Onlus si impegna a sostenere Fondazione Laureus, Lo Spirito di Stella Onlus e Insuperabili Onlus, per consentire ai bambini e ai ragazzi con disabilità fisica o intellettiva di praticare gratuitamente sport. L’obiettivo è aiutare 250 piccoli atleti disabili a integrarsi nella società e a realizzare i propri sogni di campioni.