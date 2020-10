Pubblica Assistenza di Russi: nuovo mezzo per trasporto disabili

Nella mattinata di sabato 10 ottobre 2020, alla presenza del sindaco di Russi Valentina Palli e dell’assessore alle politiche sociali Monica Grilli, è stato presentato dalla Pubblica Assistenza di Russi il nuovo furgone Fiat Doblò appositamente attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti. Il mezzo, omologato per 5 passeggeri e dotato di allestimento con rampa in grado di ospitare disabili in sedie a rotelle, andrà ad aumentare il numero di automezzi a disposizione dell’Associazione russiana per i servizi rivolti alle persone non autosufficienti, con l’obiettivo di garantire in misura sempre maggiore forme di mobilità assistita alle persone disabili del territorio. L’acquisto della nuova autovettura è stato possibile grazie a tutti i cittadini che hanno scelto di donare il 5×1000 alla Pubblica Assistenza (sul sito www.parussi.it le modalità per eventuali dannazioni) e alla generosità della Torneria Meccanica Savini Domenico e Figli Srl di Russi.