Nuovo Dpcm. A Ravenna ballerini, insegnanti e appassionati scendono in piazza “contro la proibizione dei balli di coppia”

Domani, venerdì 23 ottobre, si terrà a Ravenna, in Piazza del Popolo, una “manifestazione contro la proibizione dei balli di coppia” fanno sapere ballerini ed insegnanti di Tangoferoz a.s.d. Ravenna: “alle 11.30 inizierà un Flash Mob, i ballerini balleranno distanziati, muniti di mascherina, ma vicini per una causa comune, Salvare le danze di coppia! Il DPCM del 18 ci impedisce di svolgere lezioni di coppia, non permettendo nemmeno il contatto fra congiunti. Questo oltre ad essere insensato, significa praticamente chiudere i corsi, perché le danze di coppia non si possono fare solo individualmente come l’ultimo DPCM impone”.

“Manifestiamo per far sentire la nostra presenza e le ragioni di un settore, quello della danza di coppia, che è rappresentato da un considerevole numero di addetti ai lavori, già in grande difficoltà, ma anche di tantissimi appassionati, che si vedono pregiudicati e in parte ingiustamente limitati e discriminati nello svolgimento della loro attività – spiegano. -Parteciperanno alla manifestazioni Varie associazioni della zona, fra cui Tangoferoz a.s.d, Tango Popular d.l.f, Habanera Social Club, Meeting of Tribes, Asd Unotango, Asd Poema, El Bandoneon, Dance Planet Ravenna, e tutti coloro che vorranno sostenere questa causa!”