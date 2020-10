Giornate FAI, a Russi due aperture straordinarie per Palazzo San Giacomo

In occasione delle Giornate FAI di Autunno 2020, nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, a Russi sarà possibile visitare sotto la guida di personale qualificato la famosa tenuta Rasponi. Ingressi ogni mezz’ora dalle 14 alle 16.30.

L’accesso sarà vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5° ed sarà consentito solo a chi indossi una mascherina protettiva. Utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione all’inizio del percorso. Evitare in ogni caso di toccarsi il viso (naso, bocca e occhi) con le mani e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone.

Costruito per volere di Carlo Guido Rasponi nella seconda metà del ‘600, Palazzo San Giacomo rispondeva alla duplice esigenza delle finalità produttive di una grande azienda e di rappresentanza della nobile famiglia (vi erano chiesa, granai, cantine, scuderie, officine, stalle, molini, forni, pasticcerie, liquorerie, peschiere, giardini, orti, serre e persino un teatro all’aperto).

La trasformazione radicale del Palazzo in residenza principesca, fra il 1695 ed il 1705, si deve alle esigenze di rappresentanza del figlio di Carlo Guido, Filippo, che aderì pienamente a quella cultura dell’abitare in villa che in quel periodo si stava diffondendo fra i membri più influenti delle famiglie ecclesiastiche bolognesi. Infine, Cesare Rasponi, nel 1756, dispose che i legati ed i cardinali di Ravenna ed i vescovi di Faenza potessero villeggiare a San Giacomo a proprio piacimento. Palazzo San Giacomo divenne così la più grande dimora di villeggiatura della Romagna.

All’interno del Palazzo sono ancora visibili diversi affreschi, a testimonianza di quello che probabilmente fu il più vasto ciclo pittorico della decorazione privata e gentilizia avvenuto in Romagna fra il Seicento ed il Settecento.