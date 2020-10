“La Piligrèna” di Lugo annullata causa emergenza Covid-19

Il Consiglio Direttivo della ProLoco di Lugo comunica l’annullamento dell’evento “La Piligrèna”. “Un anno molto duro per tutti e anche per noi della ProLoco di Lugo” -afferma il presidente della Pro Loco di Lugo- questa pandemia chiamata “Covid19” ha fortemente limitato il nostro lavoro e abbiamo provato con tutte le forze e con tutte le idee possibili a mandare avanti i nostri eventi che hanno registrato migliaia di presenza negli anni passati, ma mese dopo mese…la situazione Covid ci ha bloccato su tutti i fronti”.

“Non ci siamo arresi e Vi abbiamo proposto eventi on line come la SS.Messa per la festa del Patrono, o abbiamo aiutato le attività aggiornando nei primi tempi una lista completa di chi dava servizi da asporto” affermano dal Consiglio Direttivo della ProLoco di Lugo, aggiungendo: “Dopo varie riunioni, fatte tra i soci, abbiamo convenuto che fin quando la situazione Covid non si calmerà, tanto da non mettere a rischio nessuno: la ProLoco di Lugo non si impegnerà nella organizzazione di eventi pubblici! Teniamo molto alla popolazione. E teniamo soprattutto ai bambini ai quali era dedicata “La Piligréna” che per ovvi motivi viene annullata. Nella speranza di vederci presto nelle nostre manifestazioni di piazza …invitiamo tutti ad osservare le procedure di sicurezza dettate dallo stato…Teniamo duro, a presto!”