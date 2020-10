Lula day riparte da piazza del Popolo a Ravenna

A Ravenna l’appuntamento con il Luladay è per domenica 25 ottobre ore 17 in piazza del Popolo. “Il Lula day”- sostiene la Presidente del comitato Carla Pithon-“ è un invito aperto a tutti, e a tutte coloro che lottano per la difesa dei diritti umani, delle libertà fondamentali delle minoranze, e per il mantenimento dei processi politici democratici”.

La seconda edizione del Lula day si terrà in Italia, Canada, Portogallo, Francia, Cina, Stati Uniti, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Israele, Svezia e Brasile. Anche quest’anno l’evento, associato al giorno del compleanno dell’ex presidente del Brasile Luis Inacio Lula da Silva, prenderà il via dalla città di Ravenna. L’iniziativa ha come obiettivo quello di celebrare Lula, la sua eredità politica, la sua lotta contro la fame e le disuguaglianze sociali, focalizzandosi anche nel denunciare il lawfare a cui è stato criminosamente sottoposto, per impedirgli la partecipazione alle scorse elezioni presidenziali brasiliane.