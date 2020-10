Pranzo domenicale all’Alexander di Ravenna con le opere d’arte del Magazzeno Art Gallery

In un periodo così delicato e difficile per il mondo della ristorazione e della cultura, il Ristorante Alexander in collaborazione con la Bottega del Vino e Magazzeno Art Gallery inaugura una nuovo ciclo di incontri dedicati alla cucina, al vino e all’arte contemporanea. Ogni domenica, a partire dal 1 novembre, il pranzo all’Alexander diventa un’occasione per vivere l’esperienza del ristorante in modo nuovo attraverso i piatti preparati dalle sapienti mani dello chef Mattia Borroni, i vini appositamente selezionati da Alessandro Penso e le opere d’arte scelte da Alessandra Carini per esaltare lo spazio della galleria.

La collaborazione tra ristorante e galleria d’arte

Magazzeno Art Gallery e Ristorante Alexander sono due spazi vicini per stile e per ubicazione, che si trovano a pochi passi l’uno dall’altro: il primo, in via Mazzini 35, è una galleria d’arte al primo piano di un palazzo del 1836 con affreschi originali e mobilio originale dell’epoca. Uno spazio intimo e con un forte contrasto di stili per accogliere i collezionisti. Il secondo, in via Bassa del Pignataro 8, sulle vecchie mura di Ravenna, è stato un cinema fino al 2002 quando poi ha cambiato destinazione per diventare ristorante, con un progetto di ristrutturazione curato in ogni minimo dettaglio da Pia Casu e Sante Milandri, all’insegna della continuità con il passato dell’edificio che ha permesso di conservare, con il suo autentico stile Liberty, tutto il fascino della sua storia.

Ed infine la Bottega del Vino, punto di riferimento per la vendita al dettaglio di vini provenienti soprattutto da aziende vinicole italiane del centro storico ravennate (via Paolo Costa 40), è una vineria che dispone di un ampio e dettagliato assortimento di vini da tavola e liquorosi, grappe aromatizzate e liquori tipici dei migliori marchi del settore enologico.

Il primo appuntamento

Si parte questa domenica: il pranzo prevede un menù degustazione di cinque portate con una selezione di vini abbinati alle pietanze di aziende agricole che lavorano col metodo biodinamico (Tenuta Mara di San Clemente, Azienda Agricola Baccagnano di Brisighella e Azienza Agricola Villa Venti di Longiano). La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0544/212967.