Massa Lombarda: annullato il Mercatino del riuso del 31 ottobre

Vista l’attuale situazione emergenziale e a seguito dell’ultimo DPCM, non si svolgerà il Mercatino del riuso, previsto per sabato 31 ottobre nella piazza Matteotti di Massa Lombarda e organizzato ogni ultimo sabato del mese da Pro Loco. Il Mercatino del riuso proseguirà, salvo ulteriori modifiche in base alle disposizioni in vigore e alla situazione epidemiologica, il 28 novembre e 19 dicembre.