Festività di Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti: cimiteri di Bagnacavallo regolarmente aperti

In occasione della festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri del territorio comunale di Bagnacavallo saranno regolarmente aperti. Sabato 31 ottobre i cimiteri hanno osservato ancora l’orario di apertura estivo, dalle 7 alle 20, mentre a partire da oggi, domenica 1 novembre, entra in vigore l’orario invernale, tutti i giorni (compreso lunedì 2 novembre) dalle 7 alle 18. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio rispettare in ogni momento il distanziamento interpersonale. È inoltre obbligatorio l’uso della mascherina.