Bagnacavallo. Annullate le celebrazioni previste per il 4 novembre

In via precauzionale data la situazione epidemiologica a livello generale, non si terranno le iniziative previste mercoledì 4 novembre a Bagnacavallo in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. È in programma soltanto la deposizione della corona al monumento ai Caduti in piazza della Libertà da parte del sindaco Eleonora Proni, in assenza di pubblico.