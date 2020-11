Bagnacavallo. Pubblicata sul sito del Comune la “Guida ai servizi al cittadino”

Sul sito web del Comune di Bagnacavallo è stata pubblicata la Guida ai servizi al cittadino, con tutti i link utili e i recapiti degli uffici. La guida, scaricabile in formato pdf, sarà promossa attraverso un’apposita campagna di comunicazione.

“In questa breve guida – spiega l’assessore Simone Venieri – abbiamo riassunto le modalità di erogazione di alcuni dei principali servizi al cittadino del Comune, con particolare riferimento a comunicazioni telematiche e servizi online. Stiamo lavorando per mettere a disposizione servizi più semplici, con una fruizione in presenza in sicurezza e la possibilità di assistenza al cittadino anche da remoto, con la costante reperibilità degli uffici. Pur garantendo l’apertura degli sportelli, invitiamo i cittadini a utilizzare le comunicazioni a distanza e soprattutto i nuovi servizi online, che consentono di presentare istanze e ottenere documenti da casa, in qualsiasi orario e in totale sicurezza”.

L’attuale fase pandemica ha evidenziato la necessità di servizi al pubblico più rapidi, disponibili online e gestiti in modo da evitare situazioni di assembramento, a garanzia della tutela di tutti. L’area Servizi al cittadino del Comune è impegnata, in tal senso, in una profonda azione di semplificazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini modalità di comunicazione e trasmissione di documenti a distanza e sempre più servizi online.

L’accesso agli sportelli del Comune è consentito preferibilmente su appuntamento: per prenotare è possibile contattare l’Urp (0545 280888) o l’ufficio interessato, ma anche fare da soli attraverso l’agenda online disponibile sul sito del Comune per le carte d’identità e per i vari servizi dell’Urp.

Molte sono poi le novità sul fronte dei servizi online: i cittadini di Bagnacavallo hanno a disposizione il servizio Smart Anpr, che attraverso l’accesso online o una comoda app consente a chiunque di scaricare in pochi click un certificato anagrafico senza necessità di recarsi allo sportello. Il link è disponibile sulla home-page del sito del Comune e l’app è presente negli store Android e Apple. Novità importanti in vista anche sui cambi di residenza. Il Comune di Bagnacavallo è infatti ente pilota del progetto Bassa Romagna Smart, che prevede la digitalizzazione dei servizi ai cittadini nelle modalità previste dalle attuali norme. Nella sezione dei servizi online è possibile accedere ed effettuare direttamente le dichiarazioni di cambio di indirizzo per cittadini e famiglie già residenti nel Comune, e a brevissimo saranno attivati anche i cambi di residenza per chi proviene da altro Comune o dall’estero.

La digitalizzazione delle domande porterà ad avere servizi più semplici e integrati con identificazione online, attraverso Spid o carta d’identità elettronica, nuova chiave d’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e da subito adottata anche dai Comuni della Bassa Romagna. In alternativa ai servizi online, i cittadini che intendono fare un cambio di residenza possono scaricare la modulistica dalla guida ai servizi (sezione “Dichiarazione di residenza”), compilarla e inviarla via mail all’ufficio anagrafe. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito ma, per qualsiasi necessità, gli uffici sono sempre a disposizione: è possibile infatti contattare l’anagrafe (0545 280885-86) per richieste di informazioni, assistenza nella compilazione o, in casi particolari, prenotare un appuntamento allo sportello.