Europe Direct rinnova l’offerta formativa di educazione civica col progetto “A scuola d’Europa”

Europe Direct Emilia-Romagna rinnova l’offerta formativa di educazione civica europea 2020-2021 con il progetto “A scuola d’Europa” rivolto a docenti e studenti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di far conoscere meglio le istituzioni e le politiche dell’Unione oltre naturalmente alle opportunità che l’Europa offre: percorsi sulla cittadinanza, concorsi, bandi, mobilità. Il progetto verrà presentato mercoledì 4 novembre alle 15 (on-line al link url.emr.it/fy608x0d) alla presenza del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari e della presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti.

“L’anno scolastico si è aperto con tante incertezze, dovute alla pandemia di Covid-19, ma al tempo stesso con una grande determinazione di tutti i soggetti coinvolti nella formazione dei bambini e dei giovani della nostra regione a fare del proprio meglio per garantire un servizio di qualità – commenta La presidente Petitti -. È importante, soprattutto per i più grandi, sapere cos’è l’Unione europea e quali opportunità ci offre, ma anche cosa sta facendo per aiutarci ad uscire da questo periodo sia in ambito sanitario che economico e quali sono le sfide individuate per il futuro che solo insieme a tutti gli altri paesi europei saremo in grado di vincere. Educazione civica europea vuol dire fare ciò che Europe Direct Emilia-Romagna fa già da più di un decennio: dare ai bambini e ai ragazzi gli strumenti per leggere il mondo che li circonda e diventare cittadini consapevoli, in grado di partecipare attivamente al processo democratico. È un percorso fondamentale, che si può affrontare al meglio collaborando con il mondo della scuola, con l’Ufficio Scolastico e con i docenti, che sono in prima fila in questa enorme sfida”.

L’offerta formativa di Europe direct si può trovare al sito www.assemblea.emr.it/europedirect