Sulla E45 in zona Forlì-Cesena limitazioni al traffico per 3 km in direzione Ravenna sino al 4 dicembre

Proseguono i lavori di riqualificazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) dove, a partire da giovedì 5 novembre, saranno in vigore limitazioni al traffico, in provincia di Forlì-Cesena. Nel dettaglio fino al 4 dicembre la carreggiata in direzione Ravenna verrà chiusa per 3 km, tra gli svincoli di Montegelli e Borello sud. Il traffico verrà deviato lungo la carreggiata opposta, a doppio senso dove i lavori sono già stati conclusi. I lavori riguardano la prosecuzione degli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas.