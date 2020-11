Assessore Fabbri (PD) su trasporti: “Potenziare collegamenti per studenti dalla provincia di Ravenna a quella di Ferrara”

Un potenziamento del trasporto pubblico locale in chiave transprovinciale rivolto agli studenti che, soprattutto dalla parte Nord della provincia ravennate si rivolgono alle strutture scolastiche ferraresi. È quanto chiede Marco Fabbri (PD) in un’interrogazione che verrà trattata dalla competente Commissione assembleare. Il consigliere, in particolare, riporta l’esempio dell’istituto superiore di secondo grado “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi che, per le materie e i percorsi proposti (come l’indirizzo in enogastronomia e ospitalità alberghiera) attrae molti studenti anche dalla parte Nord della provincia ravennate.

Fabbri, in particolare, sottolinea il disallineamento in essere perché, “mentre gli studenti di Comacchio e della provincia di Ferrara che intendono frequentare le scuole di Ravenna hanno un servizio ricompreso nel TPL regionale, gli studenti di Casal Borsetti (a soli 15 km dalla scuola Remo Brindisi), quelli di Mezzano, Mandriole, Sant’Alberto, Alfonsine, e tante altre località della Bassa Romagna, non dispongono di linee ricomprese nel TPL”.

In particolare, per quanto riguarda l’istituto “Remo Brindisi”, Fabbri ricorda l’impegno del Comune di Comacchio che, a partire dal 2015, ha sostenuto il collegamento scolastico a domanda individuale tra le due province ma, conclude Fabbri, a fronte di un notevole onere per l’amministrazione comunale, “è comunque una risposta non completamente soddisfacente, in quanto da anni gli studenti provenienti dal bacino ravennate comunque affrontano numerosi disagi, che potrebbero essere facilmente evitati con l’inserimento di tale percorso nel TPL regionale”.