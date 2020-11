“La zucca più mostruosa”: 40 partecipanti al concorso di Casa Monti di Alfonsine

Ha visto la partecipazione di quasi 40 persone e famiglie il concorso “La zucca più mostruosa”, organizzato per Halloween da Casa Monti di Alfonsine, in collaborazione con la rete di imprese Alfonsine. Il primo premio – un buono per una pizza – è stato vinto da Simonetta, mentre il secondo e il terzo sono stati assegnati a Lena e Sarah.

Vista l’ampia partecipazione sono stati istituiti anche alcuni premi speciali: per le “zucche più originali” a Martina, Fabio e Anna, mentre le “zucche più simpatiche” sono quelle di Emma e Celeste, e le le “zucche in pandemia” sono dei fratelli Anna e Giovanni e di Anita.

Un piccolo premio è stato infine garantito a tutti i partecipanti. I premi sono stati messi a disposizione dal Ceas della Bassa Romagna e dalla rete di imprese Alfonsinè, che ha supportato le attività.