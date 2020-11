Sky Arte. Il viaggio di “Sei in un Paese Meraviglioso” fa tappa a Faenza

Prosegue il viaggio di Sei in un Paese Meraviglioso, il programma di Sky Arte prodotto da Autostrade per l’Italia, che in questa edizione va alla scoperta dei record del Belpaese. Domani sera, martedì 10 novembre 2020 alle 21.15, Dario Vergassola e Miriam Galanti andranno alla ricerca del vulcano più piccolo del mondo sul Monte Busca, scoprendo le bellezze tra Imola, Faenza e Dozza.

Quest’anno il filo conduttore del programma è costituito infatti dai primati più alternativi del nostro territorio: luoghi, opere d’arte e tradizioni della provincia italiana riconosciute come eccellenze nazionali e a volte anche mondiali. In questa puntata, partendo dai record dall’Autodromo di Imola, la coppia Sky visiterà l’imponente Rocca Sforzesca medievale e il Duomo di Imola fino alla coloratissima Dozza (Bo), annoverata dalla rivista americana “Forbes” tra i borghi italiani “imperdibili”. Nell’itinerario non mancherà una tappa a Faenza (Ravenna), “città d’arte, di storia e benessere”, per poi dirigersi verso il Monte Busca, culla del “vulcano più piccolo del mondo”, una piccola sorgente di gas metano dalle origini molto antiche.

Giunto quest’anno al dodicesimo episodio, il format TV rientra nel più ampio progetto “Sei in un Paese Meraviglioso”, lanciato da Autostrade per l’Italia nel 2013 per offrire agli automobilisti esperienze di viaggio originali e coinvolgenti, in partnership con Touring Club e Slow Food. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare quelle aree del Paese le cui bellezze sono ancora poco conosciute, per far scoprire agli italiani lo straordinario patrimonio artistico, culturale, ambientale e gastronomico del Paese. Sono più di 300 gli itinerari oggi disponibili e il progetto ha già raggiunto oltre 7 milioni di automobilisti promuovendo circa 1000 località – di cui 270 borghi – e 42 Siti Unesco.

Le puntate della serie di “Sei in un Paese meraviglioso” saranno disponibili sul canale ufficiale Youtube di Autostrade per l’Italia, a partire dal giorno successivo la messa in onda su Sky. Sullo stesso canale è possibile visualizzare anche le puntate delle precedenti stagioni. La serie sarà disponibile on demand su Sky, insieme alle precedenti edizioni, e in streaming su NOW TV. Tutto il mondo di “Sei in un Paese meraviglioso” è disponibile, infine, su “My Way”, la prima App di Autostrade per l’Italia, gratuita e geolocalizzata, disponibile sulle piattaforme Apple e Android, nata per accompagnare i clienti in viaggio e a lavoro con informazioni real time sul traffico e su tutti servizi in autostrada.