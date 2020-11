Parte “Giochiamo insieme”, il nuovo progetto targato Gym Academy e Csi

In questa fase nella quale le occasioni di svago e divertimento sono sempre più ridotte, non solo per gli adulti, ma anche per i bambini, Gym Academy Asd, con il sostegno del CSI Ravenna-Lugo, lancia una nuova iniziativa per dare opportunità di sana distrazione anche alle famiglie. Nasce da questi presupposti “Giochiamo insieme”, un nuovo progetto che, nel totale rispetto delle normative contro la diffusione del Covid-19 e tenendo conto di tutti i protocolli di sicurezza, prevede una serie di incontri all’aperto nei quali incentivare le attività di genitori e figli.

Nel contesto di Gym Academy Open Air, contenitore che già propone da tempo attività fisica nei parchi e negli spazi all’aperto della città di Ravenna e del suo territorio, l’obiettivo si sposta in questo caso sul benessere psicofisico dei più piccoli.

Non solo la scuola o asili, con tutte le dovute limitazioni odierne che riducono sensibilmente i rapporti interpersonali fra amici anche nelle rare occasioni possibili, ma anche appuntamenti all’aria aperta insieme a mamma e papà. Per ritagliarsi tutti insieme qualche ora di svago e di emozioni vere, non filtrate da schermi o dettate da orari e impegni pressanti.

Gli appuntamenti di “Giochiamo insieme” saranno organizzati al Parco Baronio di Ravenna con accesso da via Meucci e triage di controllo sanitario, secondo gli attuali protocolli, al Centro Sociale San Rocco.

Il primo di questi è in programma già sabato 14 novembre dalle 14.30. Titolo del primo pomeriggio insieme, dedicato a bambini dai 2 ai 6 anni, è “Kids just wanna have fun”, rilancio eloquente di quale sia l’obiettivo dell’iniziativa. Un istruttore qualificato proporrà attività ludico-motorie e giochi da svolgere insieme dedicate a genitori e figli oppure a componenti del nucleo familiare.

Verrà fornito un kit di piccoli attrezzi da utilizzare durante l’attività con il solo obiettivo di divertirsi. Il tecnico incaricato avrà il compito di far scoprire a tutti i presenti come poter collaborare e giocare insieme, come aiutare i bimbi assecondando la loro fantasia motoria e far sentire la presenza dell’adulto pronto all’ascolto e all’aiuto, sostenendo le potenzialità del gioco.

Quote di iscrizione: 5 euro a nucleo familiare (2 persone) + 3 euro per ogni persona aggiuntiva. A questa si deve aggiungere la tessera Daily (al costo di 3 euro) o quella annuale (10 euro cadauno).

Il secondo appuntamento è in programma sabato 21 novembre, sempre alle 14.30.

Per informazioni e dettagli: tel. 351.5816100 oppure gymacademy@csiravenna.it