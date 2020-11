Consegnati i calendari 2021 dell’associazione Anffas di Ravenna “La Natura delle Meraviglie”

Nella mattina del 13 novembre sono stati consegnati i calendari 2021 dell’Anffas di Ravenna, iniziativa benefica realizzata grazie al prezioso contributo del Rotary Club Galla Placidia all’interno delle attività dell’anno sociale 2020–2021.

Le copie del calendario sono state consegnate ai rappresentanti dell’Anffas di Ravenna dal Presidente Riccardo Papa e alla presenza di Stefano Focaccia titolare della tipografia.

Il calendario, dove i mesi sono scanditi dalle foto di alcuni lavori realizzati da persone con disabilità all’interno del Laboratorio artistico Riflessi, consentirà di sostenere le attività dell’Associazione grazie ad una donazione minima per ogni copia.

Le copie del calendario saranno messe a disposizione di tutti nella sede dell’Associazione in via Sant’Agata 10 a Ravenna, tuttavia considerata la situazione derivante dall’emergenza sanitaria è necessario concordare un appuntamento tramite e-mail (anffas.ra@gmail.com) o telefono (054436568).