In bici con il percorso Fiab fino al mare, passando per pialasse e pinete ravennati

In questi tempi di restrizioni imposte dalle misure per il contenimento del contagio, con grande spirito di iniziativa Fiab Ravenna ha deciso di riorganizzarsi e, in attesa di poter riprendere le pedalate di gruppo del sabato mattina, ha lanciato il progetto della “pedalata virtuale”, pubblicando sul proprio sito www.fiabravenna.it il GPX dell’escursione che avrebbero organizzato se ce ne fossero state le condizioni. L’iniziativa ha riscosso un bel successo, documentato alle tante foto che sono arrivate a Fiab e che sono pubblicate sulle pagine social dell’associazione.

Il giro che era nel calendario FIAB Ravenna per questo sabato, 14 novembre, è di circa 45 km. Dal centro di Ravenna si raggiunge la costa percorrendo la Ciclabile del Mare, si costeggia la Pialassa, si sfiora il Marchesato e poi dritti lungo la pineta e la costa fino a Lido di Dante, sguardo alle zone umide dell’Ortazzo e poi si riprende la strada per l’interno, verso Ravenna.

Si potrà scaricare il percorso dal sito e seguirlo con la propria strumentazione tramite un’app sullo smartphone che legga il tracciato. Da Fiab ricordano inoltre che è aperta la campagna del Tesseramento per l’anno 2021: è sempre possibile associarsi dal sito internet alla pagina del tesseramento. Maggiori dettagli su www.fiabravenna.it.