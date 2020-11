Incontri online per combattere la solitudine

L’associazione Ada con Ravenna-APS che promuove e gestisce la Banca del Tempo di Cervia in co-progettazione con Arci Ravenna, propone nell’ambito del Progetto Regionale, “Comunità Solide -Non uno di meno”, quattro incontri on – line dal titolo “Incontriamoci ancora!” sul tema del contrasto alle solitudini involontarie.

Gli incontri avranno inizio il 17 novembre ed a seguire il 24 novembre 1 e 15 dicembre, alle 17, sulla piattaforma Zoom. Gli incontri saranno tenuti da Alessandro Cicognani, biologo e counselor.

La 2^ edizione, dopo i tre incontri dell’anno scorso e di successo riscontrato nella cittadinanza, prevede momenti dedicati a chi talvolta si sente solo e vuole vivere momenti di ascolto, di partecipazione e di relazioni rinnovate con gli altri.

Si partirà dalle basi biologiche per arrivare alle risorse che ognuno di noi può sviluppare per alleviare e superare la sensazione di solitudine e scoprire quali supporti la comunità può mettere a disposizione.

L’invito è diretto a tutta la cittadinanza, per partecipare inviare una mail a: bancadeltempocervia@gmail.com, oppure contattare il numero 335 732 38 04 per ricevere informazioni e supporto, ai partecipanti saranno inviate le istruzioni necessarie per attivare il collegamento. La partecipazione è gratuita.