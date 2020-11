Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative di Demetra Donne in Aiuto di Lugo

L’associazione Demetra donne in aiuto ha organizzato per la settimana del 25 novembre, 4 eventi online che potranno essere seguiti sulla sua pagina facebook. “Alcuni temi – ha detto Giuseppina Dessy presidente Demetra – sono legati alla campagna “In che Stato siamo?” , che D.i.Re donne in rete contro la violenza, che rappresenta 80 centri antiviolenza, sta realizzando dopo che il rapporto Grevio ha rilevato la mancata applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il Grevio, l’organismo indipendente composto da esperte ed esperti sulla violenza contro le donne, ha presentato il suo rapporto lo scorso mese di gennaio, rilevando come in Italia la Convenzione di Istanbul non sia rispettata a causa di una cultura condivisa che sostiene ancora stereotipi e pregiudizi sessisti e misogini che rendono difficile l’accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza che vengono ri-vittimizzate nei tribunali sia durante le cause di separazione e affidamento dei figli, sia quando denunciano violenze. Una particolare preoccupazione è stata espressa dal Grevio, sul costrutto della alienazione parentale che nei tribunali civili è diventata uno strumento nelle mani di uomini violenti che usano il rifiuto dei figli per accusare le ex di manipolazione. Molte donne vittime di violenza si sono viste accusate di alienazione parentale ed hanno perso la custodia dei figli che sono stati affidati a uomini violenti”.

“I tribunali italiani – ha spiegato Manuela Liverani, avvocata e vicepresidente di Demetra – anche secondo il Grevio , non sempre riconoscono la violenza e la distinguono dal conflitto e spesso continuano a legare il maltrattamento ad una reazione maschile per comportamenti provocatori delle donne, ritenendole in qualche modo corresponsabili delle violenze”.

Lo scorso mese di ottobre, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha bocciato nuovamente l’Italia, responsabile di ostacolare l’accesso alla giustizia alle donne vittime di violenza. Il nostro Paese resterà sotto vigilanza rafforzata e dovrà fornire, entro il 31 marzo del 2021, le informazioni sulle misure adottate per garantire un’adeguata ed efficace valutazione del rischio che corrono le donne che denunciano violenza e dimostrare la concreta applicazione delle leggi. L’Italia è stata anche sollecitata a fare di più per la prevenzione della violenza e per garantire la presenza dei Centri antiviolenza e delle risorse a loro disposizione. Per questo il centro antiviolenza Demetra donne in aiuto, affronterà in un confronto pubblico (online) le criticità e i nodi nevralgici denunciati dal rapporto Grevio e dalla recente bocciatura dell’Italia, invitando a parlare magistrate psicoterapeute, avvocate/i, psichiatri, femministe e attivisti impegnati sul piano del cambiamento culturale.

Nella giornata del 25 novembre, alle 15,30, la presidente Giuseppina Dessy, sarà al Parco del Loto (Via Brignani – Lugo) insieme a Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Luca Piovaccari, sindaco Cotignola con delega Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri rappresentanti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne. L’iniziativa si terrà davanti alla scultura in rame che riproduce gigli selvatici, posta nel 2009, in ricordo delle vittime di femminicidio del nostro territorio. Quest’anno, aggiungeremo il quinto fiore, quello dedicato ad Elisa Bravi, uccisa dal marito, nel 23 dicembre 2019. Il giglio selvatico è stato realizzato dal mastro fabbro, Alvaro Ricci Lucchi e decorato in mosaico da Barbara Liverani, mosaicista. L’associazione ringrazia tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

Il calendario degli eventi online

23 novembre 2020 – 15-17

Il ruolo dei consulenti tecnici d’ufficio e la Pas nella vittimizzazione istituzionale delle donne e dei minori.

Interverranno: Andrea Girolamo Coffari, avvocato; Maria Serenella Pignotti, medico pediatra; Andrea Fazio, psichiatra. Modera Nadia Somma, attivista Demetra donne in aiuto

27 novembre 2020 – 15,30-17

Se le donne chiedono giustizia: la vittimizzazione secondaria

Interverranno: Paola Di Nicola, magistrata; Cinzia Sintini, psicologa e psicoterapeuta; Modera Luisa Betti, giornalista e direttrice DonnexDiritti Network

30 novembre 2020 – 15-16,30

Dacci oggi il nostro sessismo quotidiano: stereotipi ed hate speech nella giunga del web

Interverrà Monica Lanfranco, giornalista, femminista, formatrice. Modera Nadia Somma, attivista Demetra donne in aiuto

2 dicembre 2020 – 15-17,30

Uomini e donne: relazioni inquiete

Interverranno: Stefano Ciccone, attivista associazione Maschile Plurale, Michele Poli, presidente Centro Ascolto Maltrattanti di Ferrara e Monica Lanfranco, giornalista, femminista, formatrice. Modera Nadia Somma – attivista Demetra Donne in aiuto