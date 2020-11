Far la spesa con Dante. Il progetto “Dante Plus” all’Esp Ravenna, con i volti contemporanei del Sommo Poeta che fanno mostra di sé

A chi capita in questi giorni di fare una visita nel Centro Commerciale Esp di Ravenna, specie entrando dall’ingresso Sud, capiterà senz’altro di far cadere il proprio sguardo su alcuni dei ritratti ‘contemporanei’ di Dante Alighieri, quelli del progetto “Dante Plus”, promosso da Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna. È il risultato, di grande impatto cromatico ed emotivo, della collaborazione nata recentemente fra Esp e Dante Plus, il progetto ideato nel 2016 da Marco Miccoli di Bonobolabo con l’obiettivo di celebrare la figura di Dante e di dare vita a un’identità contemporanea al volto del Sommo Poeta.

“Quando abbiamo visto il Presidente Mattarella presenziare all’inaugurazione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante – dice Franca Savoia, responsabile del centro commerciale Esp – abbiamo pensato che sarebbe stato bello che in qualche modo anche il nostro centro partecipasse attivamente a questo momento così sentito e così importante per la città. Per noi il legame con il territorio, con i suoi valori, la sua storia, sono assi portanti della nostra mission.”

È nata così l’idea di ospitare alcuni dei ritratti della mostra “Uno, nessuno e centomila volti” organizzata da Bonobolabo, mettendo a disposizione un budget per la produzione di stampe di grandi dimensioni con cui allestire le pareti di alcuni punti del centro al momento non utilizzati. Il tutto in coerenza con la missione sia dell’ESP che di IGD, la società proprietaria del centro, che prevede nuove interpretazioni del ruolo svolto dai centri commerciali, tra cui quello di diffusori di arte e cultura.

“Sono stato contento della richiesta di collaborazione giunta dall’Esp – dice Marco Miccoli – perché è il segno tangibile di come il progetto Dante Plus sia cresciuto nel tempo e abbia raccolto l’interesse della città. E non solo, visto che recentemente il progetto ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Alcune delle opere del progetto Dante Plus – continua Miccoli – sono state ritratte dal fotoreporter Massimo Sestini, che racconta la presenza di Dante ai giorni nostri, ed allestite in una mostra inaugurata al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. “Questo riconoscimento al progetto Dante Plus – conclude la direzione Esp – è il segno che avevamo visto giusto nel dargli ospitalità. Ma era facile farlo, perché queste illustrazioni sono davvero belle!”

I ‘volti contemporanei’ di Dante riprodotti all’Esp sono 15 in tutto, selezionati da Miccoli fra quelli realizzati nei 4 precedenti anni della mostra e sono frutto del lavoro di illustratori, street artist, grafici, autori di fumetti e graphic novel, molto diversi fra loro nello stile e nell’approccio alla rivisitazione dell’iconografia dantesca, ma tutti di sicuro impatto. Ad accompagnare le riproduzione dei volti immaginati dagli artisti di Dante Plus, inoltre, sono state scelte alcune brevi citazioni dalla “Divina Commedia”, da quelle più celebri e obbligate, ad altre sicuramente meno note, ma altrettanto capaci di suscitare l’emozione della lettura: ai più attenti conoscitori del testo dantesco il compito di ricordare da quale canto provengono, prima di leggere le immancabili note bibliografiche.

I 15 artisti di cui sono rappresentate le opere all’Esp

Davide Barco – Nato in provincia di Padova, attualmente vive e lavora a Milano. Art director per 6 anni in agenzie pubblicitarie internazionali, dal 2013 ha trasformato la passione per l’illustrazione nel suo lavoro, “specializzandosi” nell’illustrazione sportiva e lavorando per clienti come AC Milan, FC Juventus, NBA, The New York Times, Wall Street Journal, Warner Classic.

Marco Bonatti – Torinese, giornalista, è stato per 30 anni alla direzione del settimanale La voce del popolo, collabora ad Avvenire, ha scritto per l’Osservatore Romano e Famiglia Cristiana, è responsabile della comunicazione nella Commissione Diocesana per la Sindone. La passione per Dante e la Commedia è cominciata al liceo e proseguita all’università: negli anni ha promosso vari cicli di “letture di Dante” a Torino.

Mirko Càmia – Illustratore milanese, principalmente si occupa di ‘digital typography illustration’ in 3D e 2D. Inizia la sua carriera come creativo digitale a fine anni ’90 quando collabora per un periodo con Microsoft, e ora divide il suo tempo tra SailHo Studio e il lavoro da freelance. Negli anni ha lavorato per marchi come Kraft, MTV, Galbusera, Datch, Nike, Giunti Edizioni e molti altri. Trae ispirazione dalla cultura pop anni 80, riadattandola al presente grazie alla sua grande capacità nell’utilizzo delle varie tecniche digital

Andrea Dalla Barba – Vicentino, classe 1991, è un illustratore e grafico che prima si è fatto le ossa presso la Scuola Internazionale di Comics a Padova e poi ha continuato a studiare illustrazione (a Macerata e Sarmede) e graphic design (alla DiEffe Academy a Verona). Oggi collabora con diverse riviste – italiane e non – e se non è al lavoro nel suo studio di Vicenza, lo si può trovare a Valencia, sua seconda casa, oppure in viaggio, intento a riempire taccuini con i suoi disegni.

Camilla Garofano – Nata ad Empoli nel 1985, fino al 2010 ha disegnato costumi teatrali. A 26 anni, inizia a disegnare piccole creature e mondi immaginari. Ora lavora con i media digitali e disegna “per i bambini perché capiscono sempre tutto, anche le cose che agli adulti sembrano assurde. Nel complesso, sono un gran lavoratrice appassionata della vita, sono molto legata alla mia piccola famiglia, ai miei amici e alla mia piccola città”, dice di sé.

Ale Giorgini – Nato nel 1976, ha iniziato a disegnare da bambino e non ha più smesso. Oggi lavora come illustratore per diversi marchi, editori e agenzie in settori quali pubblicità, editoria, intrattenimento, libri e fumetti. È stato docente di illustrazione presso IED (Torino), Scuola Internazionale di Comics (Padova), Bauer (Milano) e IDEA Academy (Roma). Ha pubblicato le sue illustrazioni su L’Espresso, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e ha partecipato a mostre ed eventi in tutto il mondo, anche se non si muove mai da Vicenza.

Denis Medri – Nato nel 1979 a Cesena, dove vive e lavora, ha fin da piccolo la passione per il fumetto e nel 1998 frequenta a Milano la “Scuola del Fumetto” di Giuseppe Calzolari. Il suo primo contratto da professionista è del 2001, con l’editore francese Soleil Productions. Da allora, ha collaborato con i maggiori editori in Francia e Stati Uniti (da Marvel Comics a Les Humanoides Associès) e in Italia ha lavorato per RCS MediaGroup e Panini, soprattutto con storie di fantasy e fantascienza.

Marta Pantaleo – Nata nel 1990 a Roma, appassionata “dell’immagine”, al liceo riempiva intere cartelline di immagini prese da riviste. “La mia prima grande passione è stata la fotografia, mi piaceva mescolare fotografia e disegno sullo stesso supporto creando scenari lontani dalla rappresentazione realistica” – racconta di sé – “Tutti i miei disegni all’inizio erano solo ritratti di sconosciuti e facevo una gran fatica ad integrare l’ambientazione. Ora invece riesco a disegnare con lo stesso entusiasmo scenari diversi dai personaggi umani”.

Alex Raso – Vive ed opera a Savona e si occupa di illustrazione e grafica pubblicitaria. Nell’illustrazione utilizza tecniche miste con particolare attenzione per l’acquerello. La sua serie “Arsenico e vecchie lamette”, composta da ritratti eseguiti con una lametta da barba su carta trattata a cera, lo porta nel 2011 a presentare le opere in una personale a Reykjavík.

Davide Bart Salvemini – Origini pugliesi, ha studiato illustrazione e grafica all’Accademia di Bologna e all’ISIA di Urbino. È in continua ricerca d’ispirazione sia nelle cose di tutti i giorni che nei grandi artisti, come i quadri di Bosch, tra i suoi dipinti preferiti, o dalle immagini in movimento di grandi registi, come i fratelli Coen, Cronenberg, Polanski e Tarantino. Definisce il suo stile “Geometry-wild-prehistoric-digital-brut-art”.

David Sossella – Nato a Venezia nel 1976 e diplomato con lode in pittura all’Accademia di Belle Arti, ha lavorato per marchi celebri, tra cui Disney, Hasbro, Monopoly, Corriere della Sera, e per agenzie pubblicitarie internazionali, come Saatchi & Saatchi e Armando Testa. Fondatore di Gusto Robusto, progetto di promozione di stampe d’arte in tecnica vettoriale, realizza i suoi progetti principalmente con grafica vettoriale, ma utilizza anche Photoshop e supporti naturali, come colori acrilici e acquerelli.

Resli Tale – Partenopea, ricercatrice di ossimori onirici, trascorre tre anni alla Facoltà di Biologia Marina, dove supera gli esami costruendo un albo illustrato che presenta ai test d’ingresso per i laboratori di Grafica d’Arte per Illustrazione a Napoli e graphic design all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Inizia a lavorare come freelance, e attualmente collabora con studi di comunicazione visiva, associazioni culturali, oltre a tenere laboratori di disegno, illustrazione e tecniche per la stampa.

Ilaria Urbinati – Ha iniziato la sua carriera nel 2007 come character designer e colorista per il cinema di animazione, ha collaborato alla serie tv Geronimo Stilton I e II e ha lavorato come freelance nell’ambito dell’editoria e della pubblicità. Ha pubblicato come illustratrice numerosi albi per bambini e ragazzi: appassionata graphic novelist, ama scrivere e illustrare i suoi lavori. Da qualche anno insegna anatomia per artisti e acquerello.

Nicola Varesco – Nasce a Ravenna nel 1990, si diploma al Liceo Artistico e poi si laurea all’Accademia di Belle Arti di Urbino. In quel periodo realizza grafiche e illustrazioni per eventi musicali della zona emiliano-romagnola e artwork per artisti hip-hop della scena ravennate come Moder. Ha lavorato anche a Milano come assistente del grafico Paolo De Francesco, con cui ha collaborato a progetti discografici di noti artisti, tra cui Ligabue, Baustelle, Tiziano Ferro, Verdena.

Alessandra Vitelli – Napoletana, illustratrice freelance, svolge attività didattica e laboratoriale e ha all’attivo un gran numero di pubblicazioni in Italia e all’estero, tra cui “Mamma, c’è un leone sul divano”, volume di cui è autrice unica (ed. Lineadaria) e “The adventures of Tom Sawyer” di Mark Twayn (ed. Eli publishing). Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui spicca la selezione nell’Annual 58 della Society of Illustrator of New York.