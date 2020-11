Anche Cervia esclusa dalla Mille Miglia, il Sindaco Medri: “Variazione che ci ha molto rammaricato”

“Ci rattrista apprendere che gli organizzatori della Mille Miglia abbiano deciso per il prossimo anno un nuovo tragitto, che taglia fuori completamente la Romagna – commenta il Sindaco di Cervia Massimo Medri. – La più importante manifestazione di automobilismo storico, che ha presentato l’edizione 2021 ha così motivato le proprie scelte: “La Freccia Rossa questa volta toccherà tutti e tre i passi che furono attraversati nelle diverse edizioni della 1000 Miglia di velocità: il passo della Cisa, della Futa e quello della Raticosa. Inoltre per la prima volta in assoluto nella storia della 1000 Miglia rievocativa, il senso di marcia del percorso sarà invertito”. Una edizione che ha voluto stravolgere il normale percorso della corsa, ma che ha inevitabilmente escluso il passaggio da Cervia. Questo per ribadire come non sia stata una scelta nostra, che al contrario come gli anni precedenti avevamo già preventivato e messo in calendario la corsa. È stata una variazione “all’ultimo miglio” voluta dagli stessi organizzatori della Mille Miglia; che però ci ha molto rammaricato. Allo stesso tempo vogliamo comunque ribadire che questa Amministrazione è già in contatto con la storica corsa per l’edizione 2022, perciò rassicuriamo i tanti appassionati che sarà solo un arrivederci.”