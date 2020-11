MiMa Wonderland: nel rispetto dei Dpcm, si accende il fantastico mondo di Milano Marittima

Milano Marittima si illumina d’immenso. Una luce che vuole essere “un messaggio di speranza in un momento difficile per tutti”. Si colora l’inverno della località glamour della Riviera con “MiMa Wonderland”, il paese delle meraviglie, fatto di suggestive decorazioni, giochi di luci, grandi installazioni per rendere speciale e luminoso il natale nelle principali vie della cittadina. L’accensione è prevista domani, venerdì 20 novembre alle ore 17.00.

Promosso dalla Proloco di Milano Marittima con il supporto e il contributo del Comune di Cervia, l’allestimento copre ampie aree della città illuminate attraverso temi decorativi diversi: la celebre Rotonda ospita una corona di luci con gradi decorazioni a spalliera, le centrali vie Matteotti e Gramsci vedono gli alberi decorati con luci d’oro, viale Ravenna accoglie l’installazione di grandi alberi di luce bianca on ice, piazzetta Corsica si anima di fiori colorati con la creazione di un giardino primaverile tridimensionale, viale Romagna viene addolcita con le mille caramelle colorate.

Ad impreziosire il “Paese delle meraviglie” due speciali renne di grandi dimensioni, l’albero di natale completamente illuminato e uno speciale progetto di illuminazione con il Presepe Artistico realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera per il centenario della località e proiettato come allora nella scenografica cornice della Stella Maris. Tutto questo per fare in modo che “ogni ora del giorno porti dentro di sé un miracolo in termini di luce”, prendendo a prestito le parole di Peggy Guggenheim.

“Milano Marittima non si spegne, anzi rilancia la sua proposta in un momento difficile per tutti – spiega Alessandro Fanelli segretario di Proloco Milano Marittima, referente del progetto – Questo ci ha portato a dare vita a una strategia di continuità con gli eventi passati, adattati e compatibili alle limitazioni del periodo con cui abbiamo a che fare. Ricordiamo che comunque gli ospiti della località, hanno sempre aspettative molto alte ed è nostro compito dare il meglio anche in questa situazione. Noi ce la mettiamo davvero tutta, ed è necessaria la collaborazione di tutto il territorio per ottenere un risultato vincente”.

“Abbiamo pensato ad un Natale diverso, luminoso e scintillante, ma che allo stesso tempo rispetti gli attuali DPCM – afferma Michela Brunelli Assessore Eventi del Comune di Cervia -. L’idea è stata quella di illuminare e valorizzare le aree caratterizzanti delle nostre località e ancora di più i luoghi dell’accoglienza, i centri storici, le vie dello shopping. Vogliamo essere vicini a tutti i cittadini, agli esercenti, ai gestori di bar, ristoranti, hotel. Si tratta di un momento sicuramente molto complesso che ci impone un distanziamento fisico che confligge con la nostra proverbiale anima dall’ accoglienza. Paradossalmente proprio questa condizione particolare ci fa sentire più vicini e più uniti nel profondo. Per questo crediamo che l’atmosfera natalizia con le sue luci e i suoi presepi sia oggi ancora più importate, vogliamo accogliere tutti cittadini e gli ospiti in un caldo e caloroso abbraccio accorciando quelle distanze personali che oggi, per il bene di tutti, siamo tenuti a rispettare”.

Info www.mimawonderland.it

PAGINE SOCIAL

Facebook: Milano Marittima Wonderland

Instagram: mimawonderland.ti

#mimaemozionidiluce

#natalediluce