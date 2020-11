Ravenna tagliata fuori dalla Mille Miglia, vicesindaco Fusignani: “Rammaricati dalla scelta organizzazione”

Il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, ha rilasciato un commento tramite stampa per esprimere il dispiacere da parte dell’amministrazione comunale nell’apprendere che, la storica Mille e Miglia, non passerà da Ravenna nell’edizione ventura: “Sono dispiaciuto nell’apprendere che, nella presentazione dell’edizione 2021 della Mille Miglia, la più importante manifestazione di automobilismo storico, gli organizzatori hanno deciso un percorso che di fatto taglia fuori la Romagna e quindi anche Ravenna: La scelta organizzativa, per questa 39’ edizione, ha infatti optato per l’inversione del tradizionale senso di marcia per richiamare le edizioni storiche, facendo transitare le vetture che partiranno da Brescia il 12 maggio verso la Toscana, per poi da Roma risalire a nord ,passando per l’Italia centrale prima di giungere a Bologna e fare ritorno a Brescia il 15 maggio.

Eugenio Fusignani

Con l’impegno diretto del Sindaco ci siamo sempre prodigati per garantire il passaggio di questa carovana di vera e propria storia dell’automobile nella nostra città, impegnando risorse per valorizzare al contempo la corsa e Ravenna. Per questo oggi prendiamo atto con dispiacere di questa scelta organizzativa che rispettiamo anche se ci sarebbe piaciuto molto che, in un anno particolare come questo segnato dalla pandemia, anche la più grande rievocazione storica di automobilismo avesse contribuito con il suo passaggio a portare un segnale di ottimistico ritorno ad una normalità nella nostra città, che è quello che aspettano i cittadini e le imprese così duramente colpite dalle restrizioni conseguenti la pandemia in atto.

In ogni caso i cittadini e i tanti appassionati di auto storiche sappiano che, insieme al Sindaco, lavoreremo da subito per fare in modo che già dalla 40’ edizione sia possibile riportare la manifestazione al percorso abituale, reinserendo le strade romagnole e il passaggio nel cuore della città di Ravenna”.