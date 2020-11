Ravenna. Venerdì 20 novembre presentazione online dei corsi “Io mi sento” per riconoscere le emozioni e contrastare la violenza domestica

Nell’ambito della rassegna “Una società per relazioni”, domani, venerdì 20 novembre, alle 21, si terrà online la presentazione dei corsi “Io mi sento” promossi all’interno di “Cambia-Menti non violenti”, a cura di Psicologia Urbana e Creativa. Per partecipare all’evento collegarsi al link https://meet.google.com/ukc-dqkb-gsv

Si tratterà di interviste, video e conversazioni per presentare i corsi utili per riconoscere e comunicare bisogni e sentimenti, per contrastare il maltrattamento psicologico e creare relazioni affettive rispettose di sé e dell’altro.

I corsi rivolti alle donne partiranno a gennaio e sono intesi alla ricerca della propria interiorità e autostima, rafforzando l’identità e imparando a riconoscere le dinamiche di potere fra i generi; in primavera inizieranno i corsi sui sentimenti degli uomini, rivolti a coloro che desiderano conoscere e gestire le emozioni, esprimere i sentimenti e migliorare le relazioni e anche quelli dedicati alle coppie che intendono fare un percorso insieme alle proprie emozioni. E’ da sette anni che si svolgono a Ravenna corsi gratuiti per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica.

Il progetto a cura della psicoterapeuta Giancarla Tisselli parte dall’idea che ai comportamenti prevaricanti ci può essere sempre un’alternativa: i conflitti in famiglia permangono quando si resta sul piano delle logiche, delle critiche e del potere che si basa su vecchi pregiudizi del genere che prevale sull’altro. Andare sul piano del sentimento dell’empatia e dell’ ascolto dei desideri di ciascuno è più rispettoso e paritario.

Per iscriversi si può inviare mail a Scrivi@marialuisaamoroso.it e fulviozanella@libero.it

Informazioni su tutti i corsi nel sito di Psicologia Urbana e Creativa APS Ravenna.

In allegato il programma con temi, date e orari.