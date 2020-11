Nuova organizzazione dei Servizi demografici di Cervia

Il comune di Cervia comunica la nuova organizzazione dei Servizi Demografici, volta a una migliore efficacia della risposta all’utenza. Il servizio è aperto al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00. Per rispetto delle norme anticovid, è possibile accedere solo su appuntamento.

Per prendere appuntamento, o per avere informazioni sui servizi, è possibile telefonare per l’anagrafe al nr. 0544.979262 e per lo stato civile al nr. 0544.979248, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,30 oppure inviando una mail all’indirizzo demografici@comunecervia.it . Il mercoledì il Servizio è garantito per il rilascio delle carte d’identità, sempre su appuntamento. Per le carte d’identità l’appuntamento è prenotabile anche tramite l’agenda on line, al link http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agenda/login.php. Esclusivamente per le denunce di nascita e di morte lo Stato Civile risponde al nr. 0544.979218 garantendo il servizio dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle ore 13,00.