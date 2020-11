Sono centinaia i contatti che in questi giorni hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione “Basta uno sguardo”, lanciata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Su Instagram come su Facebook si moltiplicano di ora in ora le foto di chi ha scelto di metterci la faccia, o meglio gli occhi: l’obiettivo è quello di lanciare il messaggio che “basta uno sguardo”, in un anno in cui le parole sono nascoste dietro le mascherine, per dire tante cose: per innamorarsi, per dire “ti amo”, per chiedere aiuto, per dire “No”…

Chiunque voglia aderire può scattarsi una foto – un primo piano con la scritta “Basta uno sguardo” sulla mascherina – e completa la frase con il proprio messaggio personale contro la violenza, utilizzando l’hashtag #bastaunosguardo, oppure condividere il video prodotto dall’Unione dei Comuni e completare il messaggio con un pensiero o una riflessione.

Come ogni anno, il 25 novembre al Parco del Loto di Lugo si terrà la celebrazione in memoria delle vittime di femmincidio della Bassa Romagna, organizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Demetra – Donne in aiuto”. Presso il parco è presente infatti il monumento commemorativo delle vittime di femminicidio in Bassa Romagna, che vedrà quest’anno purtroppo l’installazione di un nuovo giglio in memoria di Elisa Bravi.

Quest’anno la celebrazione è in forma ridotta e non è aperta al pubblico, ma per garantire la possibilità di seguirla al maggior numero di persone possibili sarà effettuata una diretta Facebook dalla pagina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il video resterà poi disponibile sulla stessa pagina.

Il programma completo delle iniziative è consultabile su www.labassaromagna.it.