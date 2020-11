Pedalate Fiab del sabato: il percorso suggerito attraversa la Pineta San Vitale e la Pialassa Piomboni

Nuova proposta per le uscite del sabato di FIAB Ravenna che, sospese causa pandemia, proseguono sotto forma di consigli da mettere in pratica in solitaria, anzichè in gruppo. Per il prossimo sabato si va verso la Pineta San Vitale e la Pialassa Piomboni.

È un percorso di circa 40 km con partenza e rientro a Ravenna, con tracciato su asfalto e su sterrato. Si attraversa la bella Pineta di San Vitale, che da qualche decennio fa parte del patrimonio del Parco Regionale del Delta del Po, e si pedala fino a raggiungere la sponda destra del fiume Lamone.

Quindi si torna a convergere verso Ravenna costeggiando la Pialassa Baiona: se ne potrà ammirare il meraviglioso paesaggio con i caratteristici specchi d’acqua aperti, godibili anche da un punto visuale più alto, dalla Torre di avvistamento che si incontra lungo il percorso. Si prosegue fino Marina di Ravenna da raggiungere con la breve traversata del traghetto sul Canale Candiano. Quindi ci si avvicina al secondo specchio d’acqua, la Pialassa Piomboni. Qui si potranno vedere i caratteristici capanni da pesca: sono gli esempi di un’edilizia precaria, a volte creativa e fantasiosa, patrimonio culturale del territorio e testimonianza di una realtà socio-economica oggi lontana. Si rientra infine a Ravenna lungo la Ciclabile del mare.

“Con la speranza di poter tornare presto a pedalare davvero insieme – concludono dalla Fiab -, chiediamo di inviarci il vostro feedback su queste iniziative virtuali e sui percorsi scelti contattandoci attraverso il nostro sito www.fiabravenna.it“.