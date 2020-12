Libro natalizio per bambini a sostegno delle attività di Ageop: lo ha scritto il ravennate Alex Maltoni

Si chiama “La magia delle perle” il racconto scritto dal ravennate Alex Axel Maltoni, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti di Ageop Onlus che opera nel campo della ricerca contro le leucemie infantili.

Il racconto narra le epiche avventure di Leo “che per amore perde tutto per ritrovare sé stesso”. Il libro è scritto sotto forma di favola, con incantesimi e misteri che rimandano ad altri tempi, fatto apposta per “tornare a sognare come non si fa più” e sarà disponibile per questo Natale al costo mino di €10,00 per proporre un’idea regalo alternativa e qualificante.

La prefazione è a cura di Salvo Mauceri e il libro è edito da Claudio Nanni Editore. Alex Maltoni, noto ai più come cantante e musicista, è, a dire il vero, un artista “tutto tondo” nel campo delle arti figurative e plastiche. Con questo racconto si cimenta per la prima volta nel campo narrativo.

Il racconto si potrà ordinare chiamando il numero 3396278754 dell’autore oppure al 347 123 0188 di Franca Zaganelli referente AGEOP Ravenna e per le misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, verrà consegnato direttamente all’indirizzo del destinatario.