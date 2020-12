Webinar gratuito sul superbonus 110% organizzato dal M5S di Faenza

Su iniziativa del gruppo M5S Faenza e del Senatore Marco Croatti, giovedì 3 dicembre alle 21, si terrà un webinar a tema Superbonus 110%. L’iniziativa si svolgerà online sulla piattaforma di videoconferenze Zoom e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Faenza: https://www.facebook.com/Movimento5StelleFaenza. Durante la diretta sarà possibile interagire e rivolgere domande direttamente su Facebook o via messaggio WhatsApp a questo numero: 320 4076432.

Nel webinar si parlerà, con il supporto di portavoce e di tecnici, del processo che accompagna l’ottenimento dell’ecobonus e di come si sta muovendo Faenza, quali lavori sono già stati iniziati, quali sono in procinto di esserlo, a che punto siamo e se ci sono, si affronteranno le criticità incontrate, facendo una fotografia dello stato dell’arte dal punto di vista di tutte le categorie coinvolte.

si approfondirà la catena delle procedure affidate ad ogni attore e i passaggi necessari, sia per il cliente finale, che per gli operatori interessati.

L’ECOBONUS 110% è un’opportunità unica per il privato cittadino e per chi lavora nel settore, che permette di conciliare la tutela dell’ambiente con il vantaggio economico/occupazionale ed il risparmio immediato.

L’approfondimento tecnico servirà per offrire e scambiarsi informazioni, con il fine di proseguire o partire subito, in serenità, con i lavori. Sarà pertanto un’occasione di partecipare, come semplice ascoltatore o con un intervento che racconti la propria esperienza in merito a Faenza, dal punto di vista della categoria che ognuno rappresenta o per porre i quesiti che si ritiene necessitino ancora di risposte.

PROGRAMMA

Apertura collegamento ore 20.45

Inizio Webinar ore 21.00

ORGANIZZAZIONE • Marco Croatti, senatore, componente della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) • Giulia Sarti, deputata, componente della 2° Commissione (Giustizia) • MoVimento 5 Stelle Faenza

RELATORI • Agostino Santillo, senatore, vicepresidente Gruppo parlamentare M5S e componente della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) • Enrico Esposito, Capo Legislativo Ministero dello Sviluppo Economico • Luca Ortolani, Assessore all’Urbanistica ed Ambiente del Comune di Faenza • Lucia Marchetti, Caposervizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Faenza • Damiano Tabanelli, Architetto • Paolo Rava, Presidente ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica.