L’accensione del Presepe Artistico completa il villaggio di “MiMa Wonderland”

Con l’accensione del Presepe artistico si completa il villaggio delle meraviglie di “MiMa Wonderland”. Realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera per il centenario della località, il presepe rielabora la natività di Giotto e si caratterizza per una suggestiva animazione multisensoriale, creativamente elaborata da un ricco gioco di colori, di luci e di musica. Le immagini vengono proiettate (fino al 6 gennaio) nella scenografica cornice della Chiesa Stella Maris e raccontano i momenti più salienti della Natività, dall’Annunciazione all’adorazione dei Re Magi giunti a Betlemme guidati dalla Stella Cometa. Accompagnano la suggestiva animazione multisensoriale un gregge di pecore, una pastorella e un pastore: gli elementi scultorei sono stati realizzati in vetroresina miscelata a scaglie di plexiglass.

“Con l’accensione della luce del Presepe vogliamo lanciare un messaggio di speranza in un momento importante e nel contempo difficile per tutti – spiega Alessandro Fanelli segretario di Proloco Milano Marittima, referente del progetto – Importante, per l’entrata nel periodo di festa con il ponte dell’Immacolata che di fatto apre il periodo del Natale. Sul fatto che stiamo vivendo un momento difficile penso non ci sia bisogno di particolari spiegazioni. Con MiMa Wonderland vogliamo dare luce alla città, invitare le persone a vivere l’esperienza di Milano Marittima, riaccendere le vie dello shopping, convinti che tutti insieme si possa fare qualcosa per il bene della nostra località”.

MiMa Wonderland è un progetto promosso dalla Proloco di Milano Marittima con il supporto e il contributo del Comune di Cervia. L’allestimento vede la realizzazione di particolari elementi decorativi artistici proposti in vari punti della città, corredato da giochi di luci e grandi installazioni per rendere speciale e luminoso il natale a Milano Marittima.

Info www.mimawonderland.it