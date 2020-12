Le “pigotte” dell’Unicef in vendita alla sede dell’associazione in via IX Febbraio a Ravenna

Per le festività natalizie il Comitato Unicef di Ravenna propone le tradizionali Pigotte e i regali solidali presso la sede di Via IX Febbraio

Unicef Ravenna, in occasione delle festività natalizie, nell’impossibilità di essere come di consuetudine nella casetta in piazza del Popolo con la proposta di adozione delle tradizionali Pigotte e di oggetti e gadget solidali, comunica che a partire dall’8 dicembre questi materiali sono disponibili presso la sede Unicef di Via IX Febbraio a Ravenna ( vicino a Piazza Kennedy).

La Pigotta, bambola simbolo dell’ Unicef contro la malnutrizione infantile e i doni solidali concorrono a salvare la vita di molti bambini nel mondo ed ad affrontare le difficoltà dell’infanzia anche nel nostro paese.

La sede è aperta tutte le mattine compresa la domenica dalle 10 alle 12,30 e i pomeriggi di martedì, venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18. Sono adottate tutte le precauzioni igieniche ( ingresso una persona per volta, mascherina, disinfezione mani, etc).

Per informazioni e prenotazioni tel. 0544 39555, email comitato.ravenna@unicef.it