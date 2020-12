Le Case del Popolo di Romagna protagoniste di itinerari didattici. Giovedì 10 dicembre presentazione on line

Il Circolo Cooperatori sta conducendo da un paio di anni il progetto di ricerca sulle Case del Popolo di Romagna da fine ‘800 ad oggi. Dopo averne censite oltre 570 e conclusa la prima fase con la pubblicazione del volume “Nel cuore della comunità. Storia delle case del popolo di romagna”, FrancoAngeli editore, il Circolo Cooperatori sta dando prosecuzione al progetto con iniziative volte a meglio indagare e far conoscere una esperienza originale, fortemente intrecciata con la storia delle nostre comunità.

“In questo quadro sono state elaborate proposte di itinerari didattici a case del popolo di ogni orientamento e tipologia, rivolti ai docenti delle scuole di primo e secondo grado, per offrire una opportunità ai giovani di studiare e approfondire la storia della loro comunità di riferimento. In tal modo si intende non solo promuovere conoscenza storica ma anche responsabilità civile in rapporto stretto col proprio territorio – spiegano dal Circolo Cooperatori -. Già lo scorso anno è stata attuata una esperienza interessante con oggetto la storia della Casa del Popolo/ Teatro Socjale di Piangipane, che ha visto il coinvolgimento di otto classi delle scuole elementari e medie, con risultati di attenzione e partecipazione superiori alle aspettative (si veda a www.circolocoop.ra.it).

” Poichè in questo periodo non è possibile ipotizzare iniziative che prevedano visite guidate e/o incontri con protagonisti di persona, si è cercato di ovviare impostando alcuni itinerari didattici da proporre a scuole e docenti, mettendoli a disposizione on line (a breve su www.casedelpopolo.it) corredati da fonti storiche documentali (documenti, foto, video, …) – proseguono -. Saranno poi la sensibilità e competenza dei docenti ad operare una adeguata traduzione in forma didattica. Il Circolo Cooperatori e le Case del Popolo coinvolte saranno poi a disposizione degli interessati per offrire, per quanto possibile, ulteriori informazioni ed anche supporti necessari al loro svolgimento.

I nuovi itinerari didattici predisposti saranno presentati giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 17,00, in diretta streaming sui canali social del Circolo Cooperatori: Facebook (https://www.facebook.com/circolocoopra/ ) e YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPW6Dh5MG8K4-7JI7AI8pZw).

Interverrano: Ouidad Bakkali, Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia Comune di Ravenna, Giancarlo Ciani, presidente Circolo Cooperatori APS , Valentina Gentile, Libra Soc. Coop. Sociale, Giuseppe Masetti, direttore Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia.