Faenza C’Entro. Aperto l’ufficio postale di Babbo Natale per consegnare le letterine o lasciare doni per i bambini meno fortunati

È cominciata con successo l’avventura a Faenza della casetta di Babbo Natale, situata ai piedi del grande albero illuminato grazie a Caviro Extra. Nella sua prima giornata di apertura, martedì 8 dicembre, tanti bambini hanno portato la loro letterina nell’Ufficio postale di Babbo Natale, che quest’anno ha aggiunto al suo programma una nuova iniziativa dedicata alla solidarietà e ai bambini meno fortunati.

Il Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Centro aiuto alla vita Faenza, in quest’anno così segnato dalla crisi e dalle difficoltà, ha infatti pensato a un progetto speciale. In piazza della Libertà fino al 24 dicembre sarà presente l’Ufficio postale di Babbo Natale, in cui i cittadini potranno portare giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, alimenti per lo svezzamento e prodotti per l’igiene del neonato) e altri doni da regalare, consentendo così a tutti i bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero. Su ogni pacchetto il donatore potrà scrivere, con l’aiuto degli elfi, un pensiero per chi riceverà il dono.

Tutto ciò che verrà raccolto sarà donato alle famiglie più bisognose grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato del territorio. Gli oggetti donati devono essere rigorosamente nuovi. L’Ufficio postale di Babbo Natale si trova in piazza della Libertà, sotto l’albero di Natale, con animazione nei giorni 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 24 dicembre dalle 16 alle 19.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Il programma completo è disponibile sul sito www.faenzacentro.it, oppure sulla pagina Facebook “Faenza C’entro”. Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del Consorzio al numero 0546 061945, email info@faenzacentro.it