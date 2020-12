Le foto più belle di Marina di Ravenna nel primo calendario della località

La Pro Loco di Marina di Ravenna in collaborazione con Alex Pubblicità, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale: la realizzazione del primo calendario della località, in vendita tutte le edicole a Marina di Ravenna e ordinabile anche con consegna postale (va prenotato tramite mail a: prolocomdra@gmail.com oppure tramite la pagina facebook della Pro Loco Marina di Ravenna).

Si tratta di un calendario con tredici immagini fotografiche che raccontano il paese attraverso bellissime foto amatoriali. Le immagini sono state scelte anche attraverso un contest sui social media.

“In un anno difficile – dice il presidente Marino Moroni – abbiamo lanciato l’idea di questo calendario, fiduciosi che il 2021 sia tempo di rinascita dopo la pandemia. Il calendario può essere un bel pensiero per , per chi abita nella località ad un amico che ama Marina di Ravenna e per chi ama la nostra stupenda località. Stiamo già pensando all’edizione 2022: ci piacerebbe avere il prossimo calendario prossimo per l’estate per farlo diventare un bel gadget per i turisti e visitatori che torneranno a Marina di Ravenna. Stiamo studiando per come migliorare l’iniziativa cercando di farla diventare un gadget ricercato, eventualmente anche con una nuova veste grafica, e apprezzato da residenti e turisti, abbinandola ad un concorso fotografico e a una mostra da tenere nella nostra galleria Faroarte”.