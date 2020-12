A Ravenna nasce Spazio104 inSieme, nuova associazione di volontariato per ragazzi con disabilità

Pochi giorni fa è nata l’associazione di volontariato Spazio104 inSIeme, grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori, di ragazzi con disabilità di età compresa fra i 18 e i 35 anni e di alcuni volontari. La nascita di Spazio104 inSIeme è il risultato di un progetto avviato a fine settembre, quando un gruppo di genitori si è improvvisamente trovato nella situazione di veder interrotto un percorso iniziato anni fa presso un’associazione dove, sono venuti meno i presupposti per continuare quell’esperienza per mancanza di diversi requisiti essenziali: la sicurezza e integrità psicofisica, le garanzie della valorizzazione delle loro competenze e un sostegno per lo sviluppo delle loro autonomie personali.

“Il Covid-19 ha prodotto danni enormi per tutti, anche per i nostri ragazzi che presentano diverse fragilità ma che sono molto motivati e forti per altri aspetti – commentano i membri della nuova associazione – .La pandemia ha portato ad una chiusura di quattro mesi nella scorsa primavera; successivamente dopo la ripartenza delle attività che coinvolgevano i nostri ragazzi, sono stati di nuovo costretti a rimanere a casa. Noi genitori ci siamo detti che non potevamo permettere che situazioni, indipendenti della volontà dei nostri figli, interrompessero la loro quotidianità, le loro relazioni sociali così forti e una bella amicizia che durava da tanto tempo. La priorità è che non si blocchi il loro percorso di crescita e il contesto lavorativo e sociale. Sono stati loro, i ragazzi a dare la spinta che ha portato noi genitori e alcuni volontari a rimboccarci le maniche, a ricercare spazi idonei e sinergie con altre associazioni esistenti sul territorio. Dobbiamo confermare che Ravenna, è una città attenta e sensibile a queste tematiche. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci ascoltato e averci offerto sostegno e aiuto attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali. Ringraziamo, inoltre, per la sensibilità dimostrata altre Associazioni che si sono messe a disposizione e che ci hanno fornito un supporto concreto e sostanziale. Il nostro impegno nei prossimi mesi sarà quello di ricercare una soluzione definitiva e stabile che permetta ai ragazzi, appena si allenterà l’emergenza sanitaria, di riprendere un percorso di carattere lavorativo, che rimetta in moto e potenzi le loro autonomie e le capacità che avevano acquisito nel tempo, oltre a farli rimanere parte attiva del contesto sociale”.

“Sono abituati a stare in mezzo alla gente a rapportarsi con persone giovani ed anziane e hanno una capacità di resilienza fortissima. Noi insieme a loro vorremmo provare a creare uno spazio dove coniugare lavoro, che significa crescita ed autonomia e tempo libero che significa socialità a star bene.In questo momento stanno facendo attività laboratoriali, mantenendo tutte le attenzioni, i distanziamenti e le misure di sicurezza necessarie. È un gruppo di ragazze e ragazzi coeso hanno disabilità diverse, ma proprio per questo riescono a superare le piccole e grandi difficoltà di ogni giorno aiutandosi l’un l’altro e facendosi forza insieme. Chi fosse interessato ad aver maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione Spazio104 inSIeme può contattarci al numero telefonico 375 6712040, oppure all’indirizzo mail spazio104insieme@gmail.com” dichiara Maura Masotti, presidente dell’associazione.